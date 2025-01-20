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Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ

Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ - 20.01.2025, ПРАЙМ

Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ

Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российский лидером Владимиром Путиным... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T08:41+0300

2025-01-20T08:41+0300

2025-01-20T08:50+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российский лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN, который ссылается на ознакомленные с ситуацией источники. Отмечается, что, согласно поручению Трампа, это должно быть сделано через несколько дней после его инаугурации, которая состоится 20 января в 12.00 по местному времени Вашингтона. Кроме того, как сообщает телеканал, одной из тем разговора двух президентов может стать обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы. Целью встречи станет попытка урегулирования украинского кризиса.Ранее американский президент выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры