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Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ
Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ
Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российский лидером Владимиром Путиным... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:41+0300
2025-01-20T08:41+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российский лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN, который ссылается на ознакомленные с ситуацией источники. Отмечается, что, согласно поручению Трампа, это должно быть сделано через несколько дней после его инаугурации, которая состоится 20 января в 12.00 по местному времени Вашингтона. Кроме того, как сообщает телеканал, одной из тем разговора двух президентов может стать обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы. Целью встречи станет попытка урегулирования украинского кризиса.Ранее американский президент выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.
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РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным, пишут СМИ
CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российский лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN, который ссылается на ознакомленные с ситуацией источники.
Отмечается, что, согласно поручению Трампа, это должно быть сделано через несколько дней после его инаугурации, которая состоится 20 января в 12.00 по местному времени Вашингтона.
Кроме того, как сообщает телеканал, одной из тем разговора двух президентов может стать обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы. Целью встречи станет попытка урегулирования украинского кризиса.
Ранее американский президент выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.
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