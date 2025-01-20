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Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине
Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине
Украина может стать для нового главы Белого дома Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме. Об этмо в беседе с изданием Politico сообщил политический консультант | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:15+0300
2025-01-20T11:15+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Украина может стать для нового главы Белого дома Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме. Об этмо в беседе с изданием Politico сообщил политический консультант и экс-советник Трампа Стивен Бэннон."Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа", - отметил собеседник издания.По словам Бэннона, с этим столкнулся Ричард Никсон, став "хозяином" войны во Вьетнаме. Он также подчеркнул, что Трамп должен показать главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что он готов быстро заключить сделку и что "в городе появился новый шериф".В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
11:15 20.01.2025
 
Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине

Экс-советник Бэннон: Украина может стать для Трампа войной во Вьетнаме

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Украина может стать для нового главы Белого дома Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме. Об этмо в беседе с изданием Politico сообщил политический консультант и экс-советник Трампа Стивен Бэннон.
"Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа", - отметил собеседник издания.
По словам Бэннона, с этим столкнулся Ричард Никсон, став "хозяином" войны во Вьетнаме. Он также подчеркнул, что Трамп должен показать главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что он готов быстро заключить сделку и что "в городе появился новый шериф".
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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