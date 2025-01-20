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На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT - 20.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT
На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT
Блокировка телевизионного канала RT бесполезная и неконституционная, заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:06+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Блокировка телевизионного канала RT бесполезная и неконституционная, заявил ирландский журналист Чей Боуз.В этой связи он обратился к новому главе Белого дома Дональду Трампа и миллиардеру Илону Маску с призывом разблокировать телеканал. По его словам, он был заблокирован за передачу правды об Украине и режиме демократов."Дорогие Дональд Трамп и Илон Маск, блокировка RT нечестна, бесполезна, неконституционна, и это не по-американски. Мы знаем, почему он был заблокирован. За передачу правды об Украине и режиме демократов... Снимите запрет", — написал Боуз в социальной сети X.В свою очередь читатели Боуза в соцсети поддержали его призыв, а некоторые комментаторы предложили отменить ограничения и в ЕС, другие выразили согласие и отметили усталость от "дезинформации и предвзятости в ЕС и США".Ранее журналист работал на RT в качестве ведущего. Ситуация с российскими СМИ на Западе ухудшается на протяжении нескольких лет. В США регулярно обвиняют RT и медиагруппу "Россия сегодня" в пропаганде, признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян ранее заявляла, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые предоставляют иностранцам альтернативную точку зрения.
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россия, сша, украина, rt
РОССИЯ, США, УКРАИНА, RT
12:06 20.01.2025
 
На Западе призвали Трампа и Маска снять запрет на RT

Журналист Боуз: блокировка RT бесполезна и неконституционна

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип телеканала RT (Russia Today)
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Блокировка телевизионного канала RT бесполезная и неконституционная, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
В этой связи он обратился к новому главе Белого дома Дональду Трампа и миллиардеру Илону Маску с призывом разблокировать телеканал. По его словам, он был заблокирован за передачу правды об Украине и режиме демократов.
"Дорогие Дональд Трамп и Илон Маск, блокировка RT нечестна, бесполезна, неконституционна, и это не по-американски. Мы знаем, почему он был заблокирован. За передачу правды об Украине и режиме демократов... Снимите запрет", — написал Боуз в социальной сети X.
В свою очередь читатели Боуза в соцсети поддержали его призыв, а некоторые комментаторы предложили отменить ограничения и в ЕС, другие выразили согласие и отметили усталость от "дезинформации и предвзятости в ЕС и США".
Ранее журналист работал на RT в качестве ведущего. Ситуация с российскими СМИ на Западе ухудшается на протяжении нескольких лет. В США регулярно обвиняют RT и медиагруппу "Россия сегодня" в пропаганде, признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян ранее заявляла, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые предоставляют иностранцам альтернативную точку зрения.
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РОССИЯСШАУКРАИНАRT
 
 
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