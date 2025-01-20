https://1prime.ru/20250120/tramp-854321252.html

Эксперт назвал встречу Трампа и Путина мудрым шагом новой администрации

Эксперт назвал встречу Трампа и Путина мудрым шагом новой администрации - 20.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал встречу Трампа и Путина мудрым шагом новой администрации

Наследие пока еще действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом, включив в себя поддержку израильского геноцида в Газе и помощь марионеточной... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:10+0300

2025-01-20T12:10+0300

2025-01-20T12:10+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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НЬЮ-ЙОРК, 20 янв – ПРАЙМ. Наследие пока еще действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом, включив в себя поддержку израильского геноцида в Газе и помощь марионеточной Украине, а встреча лидера России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы стать первым "мудрым" шагом новой администрации, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. По его словам, оценка внешней политики США при Байдене должна проводиться в "рамках нынешней реальности великих эпохальных изменений в мире: конца западного колониализма". Также с появлением БРИКС и большого числа стран, подавших заявки на вступление в организацию, центр истории переместился в Евразию и на Глобальный Юг. Наследие президента Байдена стало полным провалом, поскольку "команда Байдена" действовала, пытаясь сохранить англо-американское стратегическое доминирование, отметил представитель Института Шиллера. "Финансирование и вооружение геноцида Израиля против палестинского народа, вооружение марионеточной Украины в открыто заявленных усилиях НАТО по сокрушению России, вооружение Тайваня и укрепление сил "независимости" на острове, а также использование масштабной незаконной экономической войны — ошибочно названной "санкциями" — против стран, объявленных непокорными клике США и Великобритании, составили печальный список внешнеполитических провалов Байдена", – добавил он. Ричард Блэк также напомнил о недавнем интервью избранного президента Трампа, в котором политик признался, что "понимает чувства России", не желающей вступления Киева в НАТО. "Заявленное Трампом намерение встретиться с президентом Путиным вскоре после вступления в должность является обнадеживающим признаком того, что нынешний вполне реальный марш к Третьей мировой войне, направляемый НАТО, может быть остановлен. Президент Путин ясно дал понять, что он открыт для диалога, если он основан на взаимном уважении и на создании новой архитектуры безопасности, которая гарантирует безопасность РФ. Такая встреча Трампа и Путина стала бы мудрым первым шагом новой администрации США и попыткой в ​​традициях президента Франклина Д. Рузвельта", – констатировал он.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854314576.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин