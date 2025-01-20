https://1prime.ru/20250120/tramp-854330336.html
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне - 20.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:47+0300
2025-01-20T17:47+0300
2025-01-20T17:47+0300
сша
дональд трамп
смертная казнь
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском лидере Джо Байдене, передает агентство Рейтер со ссылкой на будущих американских чиновников. Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. "Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении агентства. В 2021 году генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
https://1prime.ru/20250120/putin-854329759.html
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сша, дональд трамп, смертная казнь
США, Дональд Трамп, смертная казнь
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
Reuters: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском лидере Джо Байдене, передает агентство Рейтер со ссылкой на будущих американских чиновников.
Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.
"Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении агентства.
В 2021 году генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
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