https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html

NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации

NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации - 20.01.2025, ПРАЙМ

NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после своей инаугурации отдаст распоряжение о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T18:11+0300

2025-01-20T18:11+0300

2025-01-20T18:21+0300

политика

дональд трамп

инаугурация

распоряжения

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после своей инаугурации отдаст распоряжение о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об этом рассказывает издание New York Post, ссылаясь на указы, с которыми редакция ознакомилась до их публикации.В первые часы после церемонии инаугурации Трампа "Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название - гора Мак-Кинли", утверждается в статье.Церемония инаугурация состоится 20 января, после нее Трамп 47-м президентом США и снова станет хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854327917.html

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дональд трамп, инаугурация, распоряжения