https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации - 20.01.2025, ПРАЙМ
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после своей инаугурации отдаст распоряжение о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T18:11+0300
2025-01-20T18:11+0300
2025-01-20T18:21+0300
политика
дональд трамп
инаугурация
распоряжения
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после своей инаугурации отдаст распоряжение о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об этом рассказывает издание New York Post, ссылаясь на указы, с которыми редакция ознакомилась до их публикации.В первые часы после церемонии инаугурации Трампа "Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название - гора Мак-Кинли", утверждается в статье.Церемония инаугурация состоится 20 января, после нее Трамп 47-м президентом США и снова станет хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854327917.html
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дональд трамп, инаугурация, распоряжения
Политика, Дональд Трамп, инаугурация, распоряжения
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
NYP: Трамп в первые часы после инаугурации переименует Мексиканский залив
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после своей инаугурации отдаст распоряжение о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об этом рассказывает издание New York Post, ссылаясь на указы, с которыми редакция ознакомилась до их публикации.
В первые часы после церемонии инаугурации Трампа "Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название - гора Мак-Кинли", утверждается в статье.
СМИ раскрыли, как Трамп планирует стимулировать добычу нефти и газа
Церемония инаугурация состоится 20 января, после нее Трамп 47-м президентом США и снова станет хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.