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Трамп заявил о введении режима ЧП в энергетике и реформе торговой системы

Трамп заявил о введении режима ЧП в энергетике и реформе торговой системы - 20.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о введении режима ЧП в энергетике и реформе торговой системы

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима ЧП в энергетике, чтобы активизировать добычу нефти и газа, что, по его... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T21:26+0300

2025-01-20T21:26+0300

2025-01-20T21:26+0300

политика

дональд трамп

энергетическая стратегия

торговля

реформа

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима ЧП в энергетике, чтобы активизировать добычу нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции.При этом в заявлении офиса пресс-секретаря Трампа указывается, что "президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату".Вместе с тем 47-1 президент США анонсировал реформу американской торговой системы, сообщив о планах по созданию Службы внешних доходов, в прерогативу которой войдет сбор пошлин с других государств, и объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.Также он заявил, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, и пообещал издать указ о прекращении государственной цензуры.Примечательно, что в своей первой речи в качестве 47-го президента США Трамп ни разу не упомянул ни Российскую Федерацию, ни Украину, но подчеркнул, что мощь Соединенных Штатов остановит все войны и принесет новый дух единства в мир.

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дональд трамп, энергетическая стратегия, торговля, реформа