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"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС
Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV сделал... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T22:18+0300
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV сделал французский премьер Франсуа Байру.По его мнению, Соединенные Штаты "вместе с инаугурацией вновь избранного президента" взяли курс на "невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире"."Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба, - заявил премьер. - Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы".При этом он заявил как о непременном условии, что решение "взять себя в руки" должно исходить и от Франции, и от Европейцев.
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франция, ес, сша, прогноз
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, США, прогноз
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС
Премьер Байру: если ЕС и Франция не опомнятся, то будут раздавлены США
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ.
Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV
сделал французский премьер Франсуа Байру.
По его мнению, Соединенные Штаты "вместе с инаугурацией вновь избранного президента" взяли курс на "невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире".
"Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба, - заявил премьер. - Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы".
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
При этом он заявил как о непременном условии, что решение "взять себя в руки" должно исходить и от Франции, и от Европейцев.