Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250120/tramp-854334735.html
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС
Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV сделал... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T22:18+0300
2025-01-20T22:20+0300
политика
франция
ес
сша
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV сделал французский премьер Франсуа Байру.По его мнению, Соединенные Штаты "вместе с инаугурацией вновь избранного президента" взяли курс на "невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире"."Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба, - заявил премьер. - Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы".При этом он заявил как о непременном условии, что решение "взять себя в руки" должно исходить и от Франции, и от Европейцев.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854145476.html
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, ес, сша, прогноз
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, США, прогноз
22:18 20.01.2025 (обновлено: 22:20 20.01.2025)
 
"Мы будем раздавлены". Премьер Франции сделал мрачный прогноз о будущем ЕС

Премьер Байру: если ЕС и Франция не опомнятся, то будут раздавлены США

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Если Европейский союз и Франция ничего не противопоставят агрессивной политике США, то над ними будут доминировать, предупредил в эфире телеканала BFMTV сделал французский премьер Франсуа Байру.
По его мнению, Соединенные Штаты "вместе с инаугурацией вновь избранного президента" взяли курс на "невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире".
"Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба, - заявил премьер. - Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы".
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
12 января, 20:39
При этом он заявил как о непременном условии, что решение "взять себя в руки" должно исходить и от Франции, и от Европейцев.
 
ПолитикаФРАНЦИЯЕССШАпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала