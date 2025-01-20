https://1prime.ru/20250120/tramp-854335024.html

"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа

"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T23:02+0300

2025-01-20T23:02+0300

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политика

виктор орбан

дональд трамп

брюссель

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют Брюссель".После стандартных поздравлений, венгерский премьер отметил: "Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!". Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов, приняв присягу на инаугурации, которая прошла в Капитолии.

https://1prime.ru/20250117/orban-854277327.html

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виктор орбан, дональд трамп, брюссель