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"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа
Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T23:02+0300
2025-01-20T23:03+0300
политика
виктор орбан
дональд трамп
брюссель
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют Брюссель".После стандартных поздравлений, венгерский премьер отметил: "Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!". Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов, приняв присягу на инаугурации, которая прошла в Капитолии.
https://1prime.ru/20250117/orban-854277327.html
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виктор орбан, дональд трамп, брюссель
Политика, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Брюссель
23:02 20.01.2025 (обновлено: 23:03 20.01.2025)
 
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа

Орбан заявил Трампу, что настала их очередь "оккупировать Брюссель"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют Брюссель".
После стандартных поздравлений, венгерский премьер отметил: "Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!".
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
17 января, 12:24
Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов, приняв присягу на инаугурации, которая прошла в Капитолии.
 
ПолитикаВиктор ОрбанДональд ТрампБрюссель
 
 
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