https://1prime.ru/20250120/tramp-854335024.html
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа
Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T23:02+0300
2025-01-20T23:02+0300
2025-01-20T23:03+0300
политика
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют Брюссель".После стандартных поздравлений, венгерский премьер отметил: "Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!". Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов, приняв присягу на инаугурации, которая прошла в Капитолии.
https://1prime.ru/20250117/orban-854277327.html
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виктор орбан, дональд трамп, брюссель
Политика, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Брюссель
"Наша очередь оккупировать Брюссель!" Орбан поздравил Трампа
Орбан заявил Трампу, что настала их очередь "оккупировать Брюссель"
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, поздравляя в соцсети Х президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с инаугурацией, написал, что теперь они вместе "оккупируют Брюссель".
После стандартных поздравлений, венгерский премьер отметил: "Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!".
Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов, приняв присягу на инаугурации, которая прошла в Капитолии.