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Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России
Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России - 20.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России
Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T23:31+0300
2025-01-20T23:31+0300
экономика
дональд трамп
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Среди потенциальных мер с его стороны - новые санкции против России, направленные на ослабление ее экономического суверенитета. Исходя из этого, возможно надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной", - полагает эксперт. Например, для выстраивания отношений с Россией он может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет стимулировать их производство на территории США, считает Хазанов. Слова Трампа про "золотой век" США могут означать, что он попытается усилить их влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является экономика нашей страны, заключил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил ранее российский президент Владимир Путин.
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дональд трамп, россия, экспертное мнение
Экономика, Дональд Трамп, РОССИЯ, экспертное мнение
23:31 20.01.2025
 
Эксперт спрогнозировал экономический курс Трампа в отношении России

Эксперт: экономический курс Трампа в отношении РФ будет жестким и двойственным

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВосковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур "Дежавю" в Сочи
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Среди потенциальных мер с его стороны - новые санкции против России, направленные на ослабление ее экономического суверенитета. Исходя из этого, возможно надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной", - полагает эксперт.
Например, для выстраивания отношений с Россией он может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет стимулировать их производство на территории США, считает Хазанов.
Слова Трампа про "золотой век" США могут означать, что он попытается усилить их влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является экономика нашей страны, заключил он.
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Трамп заявил о введении режима ЧП в энергетике и реформе торговой системы
Вчера, 21:26
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил ранее российский президент Владимир Путин.
 
ЭкономикаДональд ТрампРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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