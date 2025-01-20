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ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из России выросли почти на треть

ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из России выросли почти на треть - 20.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из России выросли почти на треть

Объем денежных переводов в Узбекистан из России по итогам 2024 года вырос на 29% по сравнению с 2023 годом, до 11,5 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:30+0300

2025-01-20T13:30+0300

2025-01-20T13:30+0300

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денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 20 янв – ПРАЙМ. Объем денежных переводов в Узбекистан из России по итогам 2024 года вырос на 29% по сравнению с 2023 годом, до 11,5 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ страны. "Денежные переводы из России в Узбекистан по итогам 2024 года выросли на 29%, до 11,5 миллиарда долларов, это 77% общего объема денежных переводов, поступивших в республику из-за рубежа в прошлом году", - сказал представитель ЦБ. По данным регулятора, по итогам прошлого года общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до 14,8 миллиарда долларов. "Рост объема денежных переводов, полученных Узбекистаном в 2024 году по сравнению с 2023 годом, объясняется положительными тенденциями в сфере трудовой миграции", - отметили в ЦБ. В частности, в прошлом году отмечалась экономическая активность в странах приема трудовых мигрантов, повышение спроса на рабочую силу и рост заработной платы, а также увеличение доли высокооплачиваемых работников в принимающих странах с высоким уровнем дохода, считают в ЦБ. Ранее регулятор прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам 2025 года может вырасти на 12% по сравнению с 2024 годом, до около 17 миллиардов долларов из-за роста зарплат в странах, принимающих трудовых мигрантов из республики. В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 миллиона человек. По данным на лето прошлого года, в РФ работало около 1 миллиона узбекистанцев.-0-.

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россия, узбекистан, денежные переводы