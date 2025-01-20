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Иностранные туристы в 2024 году тратили на шоппинг в 4,2 раза больше денег

Иностранные туристы в 2024 году тратили на шоппинг в 4,2 раза больше денег - 20.01.2025, ПРАЙМ

Иностранные туристы в 2024 году тратили на шоппинг в 4,2 раза больше денег

Иностранные путешественники в 2024 году потратили на шоппинг в России в 4,2 раза больше средств, чем в 2023 году, чаще всего туристы покупали ювелирные изделия, | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T05:11+0300

2025-01-20T05:11+0300

2025-01-20T05:11+0300

бизнес

россия

китай

дальний восток

корея

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Иностранные путешественники в 2024 году потратили на шоппинг в России в 4,2 раза больше средств, чем в 2023 году, чаще всего туристы покупали ювелирные изделия, золото и одежду, говорится в исследовании цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2024 году иностранные туристы увеличили траты на шоппинг в России в 4,2 раза. Самыми активными месяцами для покупок гостей России стали декабрь (16% чеков от общего количества оформленных за 2024 год), август и июнь по 11% соответственно. Самыми востребованными у туристов являются драгоценные ювелирные изделия и золото (порядка 55% от общего количества покупок) и одежда (20%), в том числе известных иностранных брендов", - сообщили в DigiTaxFree. Отмечается, что в декабре 2004 года продажи в магазинах, подключенных к системе tax free, по данным DigiTaxFree, выросли в среднем на 25% по сравнению с ноябрем. Такой рост в компании объяснили в том числе повышением общего въездного туристического потока в Россию. "Средний чек tax free интуриста в 2024 году составил 66 тысяч рублей", - подчеркнули аналитики, добавив, что максимальное количество чеков - 70 штук - было оформлено в течение года на одного человека, им стал турист из Китая. Большая часть чеков tax free в 2024 году в системе DigiTaxFree была оформлена на Дальнем Востоке (78% от всего количества). "Основную часть иностранных туристов, претендующих на возмещение НДС, на сегодняшний день составляют гости из Китая (78%). Также активными покупателями стали гости из Кореи (4%) и Вьетнама (2%)", - рассказали в компании. "Мы прогнозируем умеренный рост объема tax free в России в 2025 году - на 20-25%. В этом году намерены продолжить работу с ритейлерами для стимулирования подключения розничных точек продаж к tax free. Как показывает практика, благодаря возможности получить возврат налогов, туристы начинают тратить больше на покупки, тем самым повышая продажи магазинов в среднем на 20-25%", - процитировали в сообщении исполнительного директора DigiTaxFree Вадима Клементьева. В середине января РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что за январь-ноябрь 2024 года порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее.

китай

дальний восток

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бизнес, россия, китай, дальний восток, корея