https://1prime.ru/20250120/turizm-854332184.html

В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии

В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии - 20.01.2025, ПРАЙМ

В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии

Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО). | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:13+0300

2025-01-20T19:13+0300

2025-01-20T19:14+0300

экономика

оон

мир

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83480/38/834803832_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_54430dae067d95a24368770d44d79c97.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО). В конце 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Глава ВОЗ также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших. "Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году. С учетом 1,4 миллиарда прибытий туристов, зарегистрированных по всему миру, 2024 год ознаменовал восстановление международного туризма после самого тяжелого кризиса в истории этого сектора. Большинство направлений приняли больше международных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а расходы туристов также продолжали уверенно расти", - сообщается на сайте организации. Как отмечается в документе, согласно данным барометра международного туризма ЮНВТО, речь идет о восстановлении допандемийных уровней на 99%. В 2024 году было зафиксировано на 140 миллионов (или на 11%) больше прибытий международных туристов, чем в 2023-м, указывает организация. По прогнозам ЮНВТО, рост, как ожидается, продолжится в 2025 году под воздействием "сильного спроса, способствующего социально-экономическому развитию как зрелых, так и развивающихся направлений".

https://1prime.ru/20250113/turizm-854148682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, мир, туризм