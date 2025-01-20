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В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии
В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии - 20.01.2025, ПРАЙМ
В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии
Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО). | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:13+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО). В конце 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Глава ВОЗ также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших. "Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году. С учетом 1,4 миллиарда прибытий туристов, зарегистрированных по всему миру, 2024 год ознаменовал восстановление международного туризма после самого тяжелого кризиса в истории этого сектора. Большинство направлений приняли больше международных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а расходы туристов также продолжали уверенно расти", - сообщается на сайте организации. Как отмечается в документе, согласно данным барометра международного туризма ЮНВТО, речь идет о восстановлении допандемийных уровней на 99%. В 2024 году было зафиксировано на 140 миллионов (или на 11%) больше прибытий международных туристов, чем в 2023-м, указывает организация. По прогнозам ЮНВТО, рост, как ожидается, продолжится в 2025 году под воздействием "сильного спроса, способствующего социально-экономическому развитию как зрелых, так и развивающихся направлений".
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оон, мир, туризм
Экономика, ООН, МИР, Туризм
В ООН отчитались о восстановлении мировой туриндустрии
ЮНВТО: в 2024 году международный туризм восстановился до допандемийного уровня
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году, сообщает Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО).
В конце 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Глава ВОЗ также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
"Международный туризм восстановился до допандемийных уровней в 2024 году. С учетом 1,4 миллиарда прибытий туристов, зарегистрированных по всему миру, 2024 год ознаменовал восстановление международного туризма после самого тяжелого кризиса в истории этого сектора. Большинство направлений приняли больше международных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а расходы туристов также продолжали уверенно расти", - сообщается на сайте организации.
Как отмечается в документе, согласно данным барометра международного туризма ЮНВТО, речь идет о восстановлении допандемийных уровней на 99%. В 2024 году было зафиксировано на 140 миллионов (или на 11%) больше прибытий международных туристов, чем в 2023-м, указывает организация.
Раскрыта динамика инвестиций в туризм в России
По прогнозам ЮНВТО, рост, как ожидается, продолжится в 2025 году под воздействием "сильного спроса, способствующего социально-экономическому развитию как зрелых, так и развивающихся направлений".