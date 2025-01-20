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В Хабаровском крае почти 50 тысяч человек перевезли по льготным программам - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В Хабаровском крае почти 50 тысяч человек перевезли по льготным программам
В Хабаровском крае почти 50 тысяч человек перевезли по льготным программам - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае почти 50 тысяч человек перевезли по льготным программам
Почти 50 тысяч пассажиров перевезено в 2024 году по льготным программам пассажирских авиаперелетов в Хабаровском крае, в 2025 году для жителей региона также... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T05:56+0300
2025-01-20T05:56+0300
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ХАБАРОВСК, 20 янв - ПРАЙМ. Почти 50 тысяч пассажиров перевезено в 2024 году по льготным программам пассажирских авиаперелетов в Хабаровском крае, в 2025 году для жителей региона также будут действовать льготы на перелеты, сообщает краевое правительство. "Авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и "Аврора" продолжают реализацию программ льготных перелетов на местных воздушных линиях. За 2024 год льготные билеты приобрели более 49 тысяч человек... В этом году для жителей также будут действовать льготы на авиаперелеты", - говорится в сообщении. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что для жителей края установлены две льготные программы по пассажирским авиаперевозкам. По первой программе перелеты выполняются для постоянно проживающего населения шести северных муниципальных образований края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для них предусмотрена фиксированная стоимость перелета в размере 4,5 тысяч рублей на взрослого пассажира и 3 тысячи рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Обслуживание по этому тарифу распространяется на четыре перелета в год. За 2024 год программой воспользовались порядка 41 тысячи пассажиров. По второй программе молодые люди и пенсионеры могут приобрести билеты в размере половины стоимости от действующих тарифов вне зависимости от количества перелетов. Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. В прошлом году этой возможностью воспользовалось более 8 тысяч пассажиров. Минтранспорт отмечает, что пассажирооборот на внутрирегиональных рейсах достиг показателя в 100 тысяч человек в год. Реализация программ льготных авиаперелетов - одно из ключевых звеньев по его достижению. В этом году полетная программа на местных воздушных линиях увеличена на 255 рейсов.
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05:56 20.01.2025
 
В Хабаровском крае почти 50 тысяч человек перевезли по льготным программам

В Хабаровском крае почти 50 тысяч пассажиров перевезли по льготным программам

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ХАБАРОВСК, 20 янв - ПРАЙМ. Почти 50 тысяч пассажиров перевезено в 2024 году по льготным программам пассажирских авиаперелетов в Хабаровском крае, в 2025 году для жителей региона также будут действовать льготы на перелеты, сообщает краевое правительство.
"Авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и "Аврора" продолжают реализацию программ льготных перелетов на местных воздушных линиях. За 2024 год льготные билеты приобрели более 49 тысяч человек... В этом году для жителей также будут действовать льготы на авиаперелеты", - говорится в сообщении.
Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что для жителей края установлены две льготные программы по пассажирским авиаперевозкам.
По первой программе перелеты выполняются для постоянно проживающего населения шести северных муниципальных образований края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для них предусмотрена фиксированная стоимость перелета в размере 4,5 тысяч рублей на взрослого пассажира и 3 тысячи рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Обслуживание по этому тарифу распространяется на четыре перелета в год. За 2024 год программой воспользовались порядка 41 тысячи пассажиров.
По второй программе молодые люди и пенсионеры могут приобрести билеты в размере половины стоимости от действующих тарифов вне зависимости от количества перелетов. Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы. В прошлом году этой возможностью воспользовалось более 8 тысяч пассажиров.
Минтранспорт отмечает, что пассажирооборот на внутрирегиональных рейсах достиг показателя в 100 тысяч человек в год. Реализация программ льготных авиаперелетов - одно из ключевых звеньев по его достижению. В этом году полетная программа на местных воздушных линиях увеличена на 255 рейсов.
 
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