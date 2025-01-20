https://1prime.ru/20250120/ukazy-854316108.html

СМИ: Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США

СМИ: Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США - 20.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории страны, волна мер вызовет "шок и трепет" небывалых масштабов,... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T09:33+0300

2025-01-20T09:33+0300

2025-01-20T09:33+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории страны, волна мер вызовет "шок и трепет" небывалых масштабов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на чиновников. "Это самый обширный список исполнительных действий в истории Америки", - приводит телеканал слова неназванного представителя администрации главы государства, который также отметил, что первая волна указов будет "огромной и рекордной". Неназванный представитель Трампа, слова которого также приводит Fox News, заявил, что волна мер будущего президента вызовет "шок и трепет в масштабах, невиданных ранее". Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести пошлины на импорт. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в первый день своего президентского срока. Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854314576.html

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сша, дональд трамп