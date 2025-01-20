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В Польше предупредили о последствиях упрощенного вступления Украины в ЕС

В Польше предупредили о последствиях упрощенного вступления Украины в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Польше предупредили о последствиях упрощенного вступления Украины в ЕС

Польша в отношениях с Украиной и в контексте ее европейских амбиций должна руководствоваться прежде всего своими национальными интересами, так как упрощенное... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:58+0300

2025-01-20T12:58+0300

2025-01-20T13:01+0300

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ВАРШАВА, 20 янв – ПРАЙМ. Польша в отношениях с Украиной и в контексте ее европейских амбиций должна руководствоваться прежде всего своими национальными интересами, так как упрощенное вступление этой страны в ЕС угрожает польской экономике, заявил кандидат в президенты республики от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в интервью еженедельнику Sieci. "В контексте интеграции Украины я буду руководствоваться исключительно польскими интересами. Польша уже около десятка лет адаптируется к правилам ЕС, и поэтому сокращение пути для Украины не только несправедливо, но и ставит под угрозу многие сферы польской экономики. Мы видели, как это может работать на рынке зерна. Вступление Украины в ЕС не может быть "безусловным", как недавно заявил премьер-министр Туск. Я бы поставил такие условия, чтобы польская экономика была защищена, а Польша получила выгоду", — сказал Навроцкий. Ранее Навроцкий заявил, что "не видит" Украину в ЕС и НАТО, пока не будет решен вопрос геноцида на Волыни и эксгумации жертв. "Я последовательно утверждаю, что в объединенной Европе не может быть ситуации, когда союзник не в состоянии ответить за преступление геноцида, совершенное против 120 000 его соседей. Отсутствие украинской воли к решению этой проблемы, отношение к нам не как к партнеру при той большой помощи, которую Польша предоставила, это не то, что было бы приемлемо для достоинства нашей родины", - отметил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.

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