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Курс рубля к юаню перешел к росту в первые часы торгов

Курс рубля к юаню перешел к росту в первые часы торгов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню перешел к росту в первые часы торгов

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника переходит к росту, следует из данных торговой площадки. | 20.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника переходит к росту, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,85 рубля. На старте торгов китайская валюта повышалась на 1 копейку. "Пара юань-рубль продолжает не очень уверенный откат от отметки 14 рублей. Техническая поддержка лежит в районе 13,5 рубля. Скорее всего, в этом диапазоне пара заляжет в боковик до появления важных новостей. На этой неделе, ближе к ее концу, российская валюта будет получать поддержку от приближения пика налогового периода", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Снижение покупок по бюджетному правилу (и рост чистых продаж юаней ЦБ) в целом нейтрально для рубля. Сегодня курс юаня находится у 13,85 рубля. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться вблизи 13,8-14,0 рубля, но новости, связанные с инаугурацией президента США, могут добавить волатильности российскому рынку", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250120/yuan-854317503.html

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россия, мосбиржа, курсы валют, юань, рубль