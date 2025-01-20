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При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек

При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек - 20.01.2025, ПРАЙМ

При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек

В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T11:39+0300

2025-01-20T11:39+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.Утром 20 января губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что украинские военные нанесли дар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. По его словам, два прилета были совершены недалеко от школы.В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Сальдо добавил, есть жертвы.

https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html

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