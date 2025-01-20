https://1prime.ru/20250120/vsu-854320568.html
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек - 20.01.2025, ПРАЙМ
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек
В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:39+0300
2025-01-20T11:39+0300
2025-01-20T11:39+0300
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.Утром 20 января губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что украинские военные нанесли дар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. По его словам, два прилета были совершены недалеко от школы.В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Сальдо добавил, есть жертвы.
https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек
Василенко: число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры выросло до 17
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Утром 20 января губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что украинские военные нанесли дар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. По его словам, два прилета были совершены недалеко от школы.
В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Сальдо добавил, есть жертвы.
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ