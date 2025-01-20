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При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек - 20.01.2025, ПРАЙМ
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При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек - 20.01.2025, ПРАЙМ
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек
В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.Утром 20 января губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что украинские военные нанесли дар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. По его словам, два прилета были совершены недалеко от школы.В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Сальдо добавил, есть жертвы.
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:39 20.01.2025
 
При атаке ВСУ по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек

Василенко: число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры выросло до 17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины по херсонскому селу Бехтеры пострадали 17 человек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Утром 20 января губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что украинские военные нанесли дар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. По его словам, два прилета были совершены недалеко от школы.
В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе два ребенка, которые находятся в тяжелом состоянии. Сальдо добавил, есть жертвы.
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РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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