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"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа
"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа
Европейские лидеры оказались перед сложным выбором в свете торговой политики избранного президента США Дональда Трампа и его второго срока, что создает угрозу... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:51+0300
2025-01-20T12:53+0300
политика
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры оказались перед сложным выбором в свете торговой политики избранного президента США Дональда Трампа и его второго срока, что создает угрозу для единства Евросоюза и его экономик, пишет издание Politico. "Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол," - отмечает издание, добавляя, что ЕС может либо "отказаться от своей зависимости от китайских товаров," что чревато ответными мерами со стороны Пекина и ослаблением экономик блока, либо "оставить США действовать в одиночку на китайском направлении," рискуя подвергнуться американским тарифам. Политические и экономические трудности внутри ЕС лишь усугубляют давление. Франция сталкивается с растущим бюджетным дефицитом, а экономика Германии второй год подряд демонстрирует сокращение ВВП. Как пишет Politico, "даже самые сильные в Европе могут не выжить" в условиях глобального экономического напряжения. Европейские лидеры опасаются, что отказ от сотрудничества с Китаем может оставить континент на "шаткой опоре," особенно если Вашингтон и Пекин внезапно заключат договорённости. "Именно поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая", - приводит издание слова Луизы Сантос, заместителя генерального директора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope. Politico также подчеркивает, что США и Китай исторически использовали стратегию "разделяй и властвуй," что создает дополнительное давление на ЕС. "Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза," - цитирует издание анонимного чиновника ЕС, добавляя, что внутри блока необходима большая сплочённость для преодоления этих вызовов. Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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сша, китай, европа
Политика, США, КИТАЙ, ЕВРОПА
12:51 20.01.2025 (обновлено: 12:53 20.01.2025)
 
"Между двух зол". СМИ узнали о сложном выборе Европы из-за Трампа

Politico: Европа оказалась перед сложным выбором между США и Китаем

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры оказались перед сложным выбором в свете торговой политики избранного президента США Дональда Трампа и его второго срока, что создает угрозу для единства Евросоюза и его экономик, пишет издание Politico.
"Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол," - отмечает издание, добавляя, что ЕС может либо "отказаться от своей зависимости от китайских товаров," что чревато ответными мерами со стороны Пекина и ослаблением экономик блока, либо "оставить США действовать в одиночку на китайском направлении," рискуя подвергнуться американским тарифам.
Политические и экономические трудности внутри ЕС лишь усугубляют давление. Франция сталкивается с растущим бюджетным дефицитом, а экономика Германии второй год подряд демонстрирует сокращение ВВП. Как пишет Politico, "даже самые сильные в Европе могут не выжить" в условиях глобального экономического напряжения.
Европейские лидеры опасаются, что отказ от сотрудничества с Китаем может оставить континент на "шаткой опоре," особенно если Вашингтон и Пекин внезапно заключат договорённости.
"Именно поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая", - приводит издание слова Луизы Сантос, заместителя генерального директора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope.
Politico также подчеркивает, что США и Китай исторически использовали стратегию "разделяй и властвуй," что создает дополнительное давление на ЕС. "Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза," - цитирует издание анонимного чиновника ЕС, добавляя, что внутри блока необходима большая сплочённость для преодоления этих вызовов.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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