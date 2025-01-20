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На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области - 20.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
Три бывших командира бригад ВСУ были задержаны по обвинению в халатности и бездействии, что привело к потере Киевом территорий в Харьковской области. Об этом... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:26+0300
2025-01-20T16:26+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Три бывших командира бригад ВСУ были задержаны по обвинению в халатности и бездействии, что привело к потере Киевом территорий в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного бюро расследований (ГБР) Украины."ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", - отмечается в сообщении.Отмечается, что действия генералов вызвали потерю территорий, личного состава и вооружения, а также нарушили мероприятия по охране государственной границы. По данным ведомства, один из генералов расположил оборонительные позиции для бригады, несоответствующие ее боевым возможностям, и не используя другие подразделения.Имена бывших командиров не были названы министерством, но согласно информационному порталу "Украинская правда", это Юрий Халушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин, бригадный генерал, генерал-лейтенант и полковник соответственно.
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
16:26 20.01.2025
 
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

На Украине задержали трех командиров бригад за провал обороны в Харьковской области

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Три бывших командира бригад ВСУ были задержаны по обвинению в халатности и бездействии, что привело к потере Киевом территорий в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что действия генералов вызвали потерю территорий, личного состава и вооружения, а также нарушили мероприятия по охране государственной границы. По данным ведомства, один из генералов расположил оборонительные позиции для бригады, несоответствующие ее боевым возможностям, и не используя другие подразделения.
Имена бывших командиров не были названы министерством, но согласно информационному порталу "Украинская правда", это Юрий Халушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин, бригадный генерал, генерал-лейтенант и полковник соответственно.
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