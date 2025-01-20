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На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области - 20.01.2025, ПРАЙМ

На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

Три бывших командира бригад ВСУ были задержаны по обвинению в халатности и бездействии, что привело к потере Киевом территорий в Харьковской области. Об этом... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:26+0300

2025-01-20T16:26+0300

2025-01-20T16:26+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Три бывших командира бригад ВСУ были задержаны по обвинению в халатности и бездействии, что привело к потере Киевом территорий в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного бюро расследований (ГБР) Украины."ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", - отмечается в сообщении.Отмечается, что действия генералов вызвали потерю территорий, личного состава и вооружения, а также нарушили мероприятия по охране государственной границы. По данным ведомства, один из генералов расположил оборонительные позиции для бригады, несоответствующие ее боевым возможностям, и не используя другие подразделения.Имена бывших командиров не были названы министерством, но согласно информационному порталу "Украинская правда", это Юрий Халушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин, бригадный генерал, генерал-лейтенант и полковник соответственно.

https://1prime.ru/20250120/rossiya-854327496.html

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