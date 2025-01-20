https://1prime.ru/20250120/zelenskiy-854319975.html
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти - 20.01.2025, ПРАЙМ
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти
Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:27+0300
2025-01-20T11:27+0300
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в течение года. Такое заявление в соцсети Х сделал автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский.В этой связи эксперт назвал заявление Трампа-младшего плохим знаком для Зеленского. Ранее на прошлой неделе Трамп-младший написал пост в социальной сети Instagram*, что глава киевского режима три раза "умолял" о приглашении на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов, но из раза в раз получал отказ. Однако теперь Зеленский ведет себя так, будто по собственному желанию не поедет на мероприятие. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти
Профессор Качановский: Зеленский рискует лишиться власти в течение года
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ.
Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в течение года. Такое заявление в соцсети Х
сделал автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский.
В этой связи эксперт назвал заявление Трампа-младшего плохим знаком для Зеленского.
Ранее на прошлой неделе Трамп-младший написал пост в социальной сети Instagram*, что глава киевского режима три раза "умолял" о приглашении на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов, но из раза в раз получал отказ.
Однако теперь Зеленский ведет себя так, будто по собственному желанию не поедет на мероприятие.
СМИ: Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.