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Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти - 20.01.2025, ПРАЙМ
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти
Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:27+0300
2025-01-20T11:27+0300
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в течение года. Такое заявление в соцсети Х сделал автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский.В этой связи эксперт назвал заявление Трампа-младшего плохим знаком для Зеленского. Ранее на прошлой неделе Трамп-младший написал пост в социальной сети Instagram*, что глава киевского режима три раза "умолял" о приглашении на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов, но из раза в раз получал отказ. Однако теперь Зеленский ведет себя так, будто по собственному желанию не поедет на мероприятие. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250120/ukazy-854316108.html
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
11:27 20.01.2025
 
Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти

Профессор Качановский: Зеленский рискует лишиться власти в течение года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в течение года. Такое заявление в соцсети Х сделал автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский.
В этой связи эксперт назвал заявление Трампа-младшего плохим знаком для Зеленского.
Ранее на прошлой неделе Трамп-младший написал пост в социальной сети Instagram*, что глава киевского режима три раза "умолял" о приглашении на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов, но из раза в раз получал отказ.
Однако теперь Зеленский ведет себя так, будто по собственному желанию не поедет на мероприятие.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
СМИ: Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США
09:33
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
УКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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