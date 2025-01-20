https://1prime.ru/20250120/zelenskiy-854319975.html

Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти

Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти - 20.01.2025, ПРАЙМ

Исследователь Майдана рассказал, когда Зеленский может лишиться власти

Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T11:27+0300

2025-01-20T11:27+0300

2025-01-20T11:27+0300

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Слова сына вновь избранного американского президента Дональда Трампа говорят о вероятном отстранении украинского лидера Владимира Зеленского от власти уже в течение года. Такое заявление в соцсети Х сделал автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский.В этой связи эксперт назвал заявление Трампа-младшего плохим знаком для Зеленского. Ранее на прошлой неделе Трамп-младший написал пост в социальной сети Instagram*, что глава киевского режима три раза "умолял" о приглашении на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов, но из раза в раз получал отказ. Однако теперь Зеленский ведет себя так, будто по собственному желанию не поедет на мероприятие. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250120/ukazy-854316108.html

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп