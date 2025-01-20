https://1prime.ru/20250120/zemletryasenie-854332829.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 - 20.01.2025, ПРАЙМ

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает тайваньское Центральное метеорологическое управление (CWA). | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:41+0300

2025-01-20T19:41+0300

2025-01-20T20:12+0300

происшествия

тайвань

землетрясение

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. На юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает тайваньское Центральное метеорологическое управление (CWA).Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 6,0, а его очаг залегал на глубине 18 километров.По информации CWA, очаг залегал на глубине 9,7 километра.Эпицентр находится в полусотне километров к северо-востоку от города Тайнань с населением 771 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

https://1prime.ru/20250114/tayvan-854185465.html

тайвань

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тайвань, землетрясение