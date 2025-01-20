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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 - 20.01.2025, ПРАЙМ
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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает тайваньское Центральное метеорологическое управление (CWA). | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:41+0300
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происшествия
тайвань
землетрясение
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. На юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает тайваньское Центральное метеорологическое управление (CWA).Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 6,0, а его очаг залегал на глубине 18 километров.По информации CWA, очаг залегал на глубине 9,7 километра.Эпицентр находится в полусотне километров к северо-востоку от города Тайнань с населением 771 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало.
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тайвань, землетрясение
Происшествия, Тайвань, землетрясение
19:41 20.01.2025 (обновлено: 20:12 20.01.2025)
 
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

CWA: на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

© AFP / Mandy Cheng Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© AFP / Mandy Cheng
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. На юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает тайваньское Центральное метеорологическое управление (CWA).
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 6,0, а его очаг залегал на глубине 18 километров.
По информации CWA, очаг залегал на глубине 9,7 километра.
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Эпицентр находится в полусотне километров к северо-востоку от города Тайнань с населением 771 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало.
 
ПроисшествияТайваньземлетрясение
 
 
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