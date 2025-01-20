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ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России

ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России - 20.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2024 год не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны) как и на 1 | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:08+0300

2025-01-20T16:08+0300

2025-01-20T16:08+0300

банк россии

россия

золото

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2024 год не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за прошедший год увеличилась на 25,27% - до 195,707 миллиарда долларов на 1 января 2025 года с 155,858 миллиарда долларов на 1 января 2024 года. А доля золота в международных резервах выросла за год до рекордных 32,13% с 26,04%. Но стоимость золота в резервах за декабрь 2024 года незначительно снизилась - на 1,23%, доля золота в составе международных резервов также сократилась с 32,14% на 1 декабря. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли до 2298,547 тонны. В течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года они составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

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