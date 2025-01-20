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Цена на золото перешла к снижению - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цена на золото перешла к снижению
Цена на золото перешла к снижению - 20.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото перешла к снижению
Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:20+0300
2025-01-20T19:20+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию. Инвесторы ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск). Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. Аналитики отмечают, что новости негативно отражаются на динамике доллара.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
19:20 20.01.2025
 
Цена на золото перешла к снижению

Цена на золото перешла к снижению перед началом инаугурации Трампа

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию.
Инвесторы ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск).
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Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. Аналитики отмечают, что новости негативно отражаются на динамике доллара.
 
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