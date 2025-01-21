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Польский евродепутат предостерег ЕП от "технологической агрессии" США
Польский евродепутат предостерег ЕП от "технологической агрессии" США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Польский евродепутат предостерег ЕП от "технологической агрессии" США
Депутат Европейского парламента от правящей польской Гражданской коалиции Бартоломей Сенкевич в Европарламенте выступил с критикой поддержки оппозиционной... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:34+0300
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ВАРШАВА, 21 янв – ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от правящей польской Гражданской коалиции Бартоломей Сенкевич в Европарламенте выступил с критикой поддержки оппозиционной польской партии "Право и справедливость" президента США Дональда Трампа и предостерег перед "технологической агрессией" США против Европы. "Вчера вы аплодировали Трампу, и вас не смущает, что президент США объявил торговую войну, которая уничтожит экономику Евросоюза. Сегодня вы защищаете американские интернет-платформы, и вас не смущает, что их алгоритмы станут частью американской технологической агрессии против Европы", - заявил польский депутат Европарламента. По его словам, "если Европейская комиссия не сможет остановить вмешательство платформы X в европейскую политику, Европейский союз потеряет свой суверенитет". Партию "Право и справедливость" Сенкевич назвал "партией Трампа и Маска в Европе", которая предает свою страну. Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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Польский евродепутат предостерег ЕП от "технологической агрессии" США
Евродепутат Сенкевич предостерег ЕП от "технологической агрессии" США
ВАРШАВА, 21 янв – ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от правящей польской Гражданской коалиции Бартоломей Сенкевич в Европарламенте выступил с критикой поддержки оппозиционной польской партии "Право и справедливость" президента США Дональда Трампа и предостерег перед "технологической агрессией" США против Европы.
"Вчера вы аплодировали Трампу, и вас не смущает, что президент США объявил торговую войну, которая уничтожит экономику Евросоюза. Сегодня вы защищаете американские интернет-платформы, и вас не смущает, что их алгоритмы станут частью американской технологической агрессии против Европы", - заявил польский депутат Европарламента.
По его словам, "если Европейская комиссия не сможет остановить вмешательство платформы X в европейскую политику, Европейский союз потеряет свой суверенитет".
Партию "Право и справедливость" Сенкевич назвал "партией Трампа и Маска в Европе", которая предает свою страну.
Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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