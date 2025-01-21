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Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях
Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - 21.01.2025, ПРАЙМ
Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях
Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - за последний год этих сотрудников стали искать вдвое активнее, выяснили для РИА... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T03:15+0300
2025-01-21T03:15+0300
2025-01-21T03:15+0300
бизнес
общество
москва
авито работа
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - за последний год этих сотрудников стали искать вдвое активнее, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа", проанализировав собственную базу вакансий за 2024 и 2023 годы.
"По итогам 2024 года лидером по приросту предложений о работе стала профессия актера - за последний год этих сотрудников стали искать в два раза (+109%) активнее. Средняя стартовая предлагаемая зарплата для кандидатов составила 52 800 рублей при фиксированном графике работы", - рассказали аналитики.
Также значительно по сравнению с 2023 годом возросла потребность работодателей в видеомонтажерах (+67%) и вокалистах (+46%). Новым сотрудникам с минимальным опытом работы работодатели предлагают в среднем около 66 320 рублей и 40 871 рубля в месяц соответственно.
Среди креативных специалистов также высок интерес к архитекторам - количество предложений для них выросло на 41% по сравнению с 2023 годом. Начинающие архитекторы могут рассчитывать в среднем на 88 326 рублей в месяц при фиксированном графике.
При этом значительнее всего выросли средние зарплатные предложения для видеомонтажеров - за год увеличение составило 42%, достигнув 66 320 рублей в месяц для сотрудников с опытом работы до одного-трех лет. Больше чем на треть увеличились средние предлагаемые зарплаты начинающих звукорежиссеров (+35%). Теперь специалистам на стартовых позициях предлагают порядка 41 155 рублей в месяц при фиксированном графике.
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бизнес, общество , москва, авито работа
Бизнес, Общество , МОСКВА, Авито Работа
Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях
Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - за последний год этих сотрудников стали искать вдвое активнее, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа", проанализировав собственную базу вакансий за 2024 и 2023 годы.
"По итогам 2024 года лидером по приросту предложений о работе стала профессия актера - за последний год этих сотрудников стали искать в два раза (+109%) активнее. Средняя стартовая предлагаемая зарплата для кандидатов составила 52 800 рублей при фиксированном графике работы", - рассказали аналитики.
Также значительно по сравнению с 2023 годом возросла потребность работодателей в видеомонтажерах (+67%) и вокалистах (+46%). Новым сотрудникам с минимальным опытом работы работодатели предлагают в среднем около 66 320 рублей и 40 871 рубля в месяц соответственно.
Среди креативных специалистов также высок интерес к архитекторам - количество предложений для них выросло на 41% по сравнению с 2023 годом. Начинающие архитекторы могут рассчитывать в среднем на 88 326 рублей в месяц при фиксированном графике.
При этом значительнее всего выросли средние зарплатные предложения для видеомонтажеров - за год увеличение составило 42%, достигнув 66 320 рублей в месяц для сотрудников с опытом работы до одного-трех лет. Больше чем на треть увеличились средние предлагаемые зарплаты начинающих звукорежиссеров (+35%). Теперь специалистам на стартовых позициях предлагают порядка 41 155 рублей в месяц при фиксированном графике.