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Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях

Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - 21.01.2025, ПРАЙМ

Актер стал лидером по приросту вакансий в креативных индустриях

Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - за последний год этих сотрудников стали искать вдвое активнее, выяснили для РИА... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T03:15+0300

2025-01-21T03:15+0300

2025-01-21T03:15+0300

бизнес

общество

москва

авито работа

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Профессия актера стала лидером по приросту вакансий в креативных индустриях - за последний год этих сотрудников стали искать вдвое активнее, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работа", проанализировав собственную базу вакансий за 2024 и 2023 годы. "По итогам 2024 года лидером по приросту предложений о работе стала профессия актера - за последний год этих сотрудников стали искать в два раза (+109%) активнее. Средняя стартовая предлагаемая зарплата для кандидатов составила 52 800 рублей при фиксированном графике работы", - рассказали аналитики. Также значительно по сравнению с 2023 годом возросла потребность работодателей в видеомонтажерах (+67%) и вокалистах (+46%). Новым сотрудникам с минимальным опытом работы работодатели предлагают в среднем около 66 320 рублей и 40 871 рубля в месяц соответственно. Среди креативных специалистов также высок интерес к архитекторам - количество предложений для них выросло на 41% по сравнению с 2023 годом. Начинающие архитекторы могут рассчитывать в среднем на 88 326 рублей в месяц при фиксированном графике. При этом значительнее всего выросли средние зарплатные предложения для видеомонтажеров - за год увеличение составило 42%, достигнув 66 320 рублей в месяц для сотрудников с опытом работы до одного-трех лет. Больше чем на треть увеличились средние предлагаемые зарплаты начинающих звукорежиссеров (+35%). Теперь специалистам на стартовых позициях предлагают порядка 41 155 рублей в месяц при фиксированном графике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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