https://1prime.ru/20250121/alyuminiy-854351211.html
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:32+0300
2025-01-21T15:32+0300
2025-01-21T15:32+0300
экономика
россия
китай
промышленность
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:92:3479:2048_1920x0_80_0_0_1d781d919052c694ca730f58289993d8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. По итогам 2024 года Россия увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, ранее подсчитали РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика. "Полагаем, что в 2025 году Китай будет продолжать закупать российский алюминий, таким образом, объем импорта в этом году будет, как минимум, на уровне 2024 года – 1-1,1 миллиона тонн", - сказал эксперт. Рост российского экспорта алюминия в КНР связан с развитием в Китае строительного сектора, автомобильной промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов, уточняет Макаров. "Учитывая то, что российский алюминий выплавляется с использованием энергии от гидрогенерации, которая является экологически чистой, этот фактор будет способствовать сохранению спроса на российский алюминий во всем мире, в том числе и в Китае, у которого значительная часть алюминия выплавляется с использованием угольной генерации, менее экологичной", - добавил он. Кроме того, иностранным компаниям будет сложно добиться того уровня себестоимости, что достиг "Русал" при производстве алюминия на своих заводах, поэтому пока сложно говорить о том, смогут ли они заменить товар российской компании на китайском рынке, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250117/alyuminiy-854283201.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_c31c3d79f52ec01c7922261cccacd612.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, промышленность, алюминий
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Промышленность, алюминий
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Макаров: поставки алюминия из России в Китай в 2025 г останутся на уровне 2024 г
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
По итогам 2024 года Россия увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, ранее подсчитали РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика.
"Полагаем, что в 2025 году Китай будет продолжать закупать российский алюминий, таким образом, объем импорта в этом году будет, как минимум, на уровне 2024 года – 1-1,1 миллиона тонн", - сказал эксперт.
Рост российского экспорта алюминия в КНР связан с развитием в Китае строительного сектора, автомобильной промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов, уточняет Макаров.
"Учитывая то, что российский алюминий выплавляется с использованием энергии от гидрогенерации, которая является экологически чистой, этот фактор будет способствовать сохранению спроса на российский алюминий во всем мире, в том числе и в Китае, у которого значительная часть алюминия выплавляется с использованием угольной генерации, менее экологичной", - добавил он.
Кроме того, иностранным компаниям будет сложно добиться того уровня себестоимости, что достиг "Русал" при производстве алюминия на своих заводах, поэтому пока сложно говорить о том, смогут ли они заменить товар российской компании на китайском рынке, заключил эксперт.
Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году