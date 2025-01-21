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Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:32+0300
2025-01-21T15:32+0300
экономика
россия
китай
промышленность
алюминий
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. По итогам 2024 года Россия увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, ранее подсчитали РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика. "Полагаем, что в 2025 году Китай будет продолжать закупать российский алюминий, таким образом, объем импорта в этом году будет, как минимум, на уровне 2024 года – 1-1,1 миллиона тонн", - сказал эксперт. Рост российского экспорта алюминия в КНР связан с развитием в Китае строительного сектора, автомобильной промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов, уточняет Макаров. "Учитывая то, что российский алюминий выплавляется с использованием энергии от гидрогенерации, которая является экологически чистой, этот фактор будет способствовать сохранению спроса на российский алюминий во всем мире, в том числе и в Китае, у которого значительная часть алюминия выплавляется с использованием угольной генерации, менее экологичной", - добавил он. Кроме того, иностранным компаниям будет сложно добиться того уровня себестоимости, что достиг "Русал" при производстве алюминия на своих заводах, поэтому пока сложно говорить о том, смогут ли они заменить товар российской компании на китайском рынке, заключил эксперт.
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россия, китай, промышленность, алюминий
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Промышленность, алюминий
15:32 21.01.2025
 
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году

Макаров: поставки алюминия из России в Китай в 2025 г останутся на уровне 2024 г

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
По итогам 2024 года Россия увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, ранее подсчитали РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика.
"Полагаем, что в 2025 году Китай будет продолжать закупать российский алюминий, таким образом, объем импорта в этом году будет, как минимум, на уровне 2024 года – 1-1,1 миллиона тонн", - сказал эксперт.
Рост российского экспорта алюминия в КНР связан с развитием в Китае строительного сектора, автомобильной промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов, уточняет Макаров.
"Учитывая то, что российский алюминий выплавляется с использованием энергии от гидрогенерации, которая является экологически чистой, этот фактор будет способствовать сохранению спроса на российский алюминий во всем мире, в том числе и в Китае, у которого значительная часть алюминия выплавляется с использованием угольной генерации, менее экологичной", - добавил он.
Кроме того, иностранным компаниям будет сложно добиться того уровня себестоимости, что достиг "Русал" при производстве алюминия на своих заводах, поэтому пока сложно говорить о том, смогут ли они заменить товар российской компании на китайском рынке, заключил эксперт.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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