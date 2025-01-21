https://1prime.ru/20250121/alyuminiy-854351211.html

Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году

Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году

Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:32+0300

2025-01-21T15:32+0300

2025-01-21T15:32+0300

экономика

россия

китай

промышленность

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:92:3479:2048_1920x0_80_0_0_1d781d919052c694ca730f58289993d8.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году будут не ниже прошлого года и составят 1-1,1 миллиона тонн, прокомментировал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. По итогам 2024 года Россия увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, ранее подсчитали РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика. "Полагаем, что в 2025 году Китай будет продолжать закупать российский алюминий, таким образом, объем импорта в этом году будет, как минимум, на уровне 2024 года – 1-1,1 миллиона тонн", - сказал эксперт. Рост российского экспорта алюминия в КНР связан с развитием в Китае строительного сектора, автомобильной промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов, уточняет Макаров. "Учитывая то, что российский алюминий выплавляется с использованием энергии от гидрогенерации, которая является экологически чистой, этот фактор будет способствовать сохранению спроса на российский алюминий во всем мире, в том числе и в Китае, у которого значительная часть алюминия выплавляется с использованием угольной генерации, менее экологичной", - добавил он. Кроме того, иностранным компаниям будет сложно добиться того уровня себестоимости, что достиг "Русал" при производстве алюминия на своих заводах, поэтому пока сложно говорить о том, смогут ли они заменить товар российской компании на китайском рынке, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250117/alyuminiy-854283201.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, промышленность, алюминий