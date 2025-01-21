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В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей
Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Черном море были зафиксированы на 23 участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:44+0300
2025-01-21T15:44+0300
происшествия
россия
анапа
черное море
мазут
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КРАСНОДАР, 21 янв - ПРАЙМ. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Черном море были зафиксированы на 23 участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. Отмечается, что в ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. По данным оперштаба, выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь и как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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анапа
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россия, анапа, черное море, мазут
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Черное море, МАЗУТ
15:44 21.01.2025
 
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей

Оперштаб: на 23 участках пляжей в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 янв - ПРАЙМ. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Черном море были зафиксированы на 23 участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани.
Отмечается, что в ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей.
По данным оперштаба, выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь и как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Из первого резервуара танкера "Волгонефть-239" откачали мазут
13:11
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАЧерное мореМАЗУТ
 
 
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