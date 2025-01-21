https://1prime.ru/20250121/anapa-854352115.html

В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей

В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей - 21.01.2025, ПРАЙМ

В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей

Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Черном море были зафиксированы на 23 участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:44+0300

2025-01-21T15:44+0300

2025-01-21T15:44+0300

происшествия

россия

анапа

черное море

мазут

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КРАСНОДАР, 21 янв - ПРАЙМ. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Черном море были зафиксированы на 23 участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. Отмечается, что в ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. По данным оперштаба, выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь и как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

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анапа

черное море

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россия, анапа, черное море, мазут