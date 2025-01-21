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В детских лагерях Анапы опровергли сообщение об отмене броней

В детских лагерях Анапы опровергли сообщение об отмене броней - 21.01.2025, ПРАЙМ

В детских лагерях Анапы опровергли сообщение об отмене броней

Директор двух детских лагерей в Анапе, общей вместимостью около тысячи человек, Алина Артёмовна в беседе с РИА Новости опровергла сообщения об отмене броней и... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:53+0300

2025-01-21T15:53+0300

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анапа

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отдых на море

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КРАСНОДАР, 21 янв - ПРАЙМ. Директор двух детских лагерей в Анапе, общей вместимостью около тысячи человек, Алина Артёмовна в беседе с РИА Новости опровергла сообщения об отмене броней и заявила, что загрузка на летний сезон уже полная и составляет 98%. Ранее в Telegram-канале "Kub Mash" появилась информация о том, что четверть отдыхающих отказалась от путёвок для детей в Анапу после разлива мазута. Речь идет о якобы массовых возвратах в "Буревестнике" и "Зорях Анапы". "Никакого официального расторжения договора у нас нет - с кем мы работаем. Просто они постоянно звонят просят фотографий с пляжа - мы каждый день видео снимаем. Мы сами чистим пляжи. Я тоже хожу чищу. А так у нас все путевки практически проданы – на 98%, мы еще оставляем чуть-чуть на продажу частникам на сайте", - рассказала директор учреждений. По ее словам, родители, действительно, волнуются и "пока боятся". Однако сами лагеря откроют старт продаж после официального подтверждения. В Анапе на отдых в том числе ждут и детей из новых регионов РФ, отметила собеседница агентства. Летние детские лагеря "Буревестник" и "Зори Анапы" находятся в городе-курорте на одной улице, их общая вместимость около одной тысячи человек. Расстояние до пляжа не превышает 200 метров.

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россия, анапа, дети, отдых на море