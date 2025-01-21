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Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 21.01.2025, ПРАЙМ

Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Российские авиакомпании в декабре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 2,8% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, следует из данных Росавиации. | 21.01.2025, ПРАЙМ

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россия

росавиация

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в декабре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 2,8% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, следует из данных Росавиации.В декабре 2023 года этот показатель составлял 7,78 миллиона человек.При этом на внутренних линиях в декабре было перевезено 5,99 миллиона пассажиров, что на 0,3% больше показателя декабря 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2 миллиона пассажиров, увеличившись на 9,3% год к году.

https://1prime.ru/20250113/rosaviatsiya-854170383.html

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россия, росавиация