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Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 21.01.2025, ПРАЙМ
Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Российские авиакомпании в декабре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 2,8% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, следует из данных Росавиации. | 21.01.2025, ПРАЙМ
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россия
росавиация
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в декабре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 2,8% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, следует из данных Росавиации.В декабре 2023 года этот показатель составлял 7,78 миллиона человек.При этом на внутренних линиях в декабре было перевезено 5,99 миллиона пассажиров, что на 0,3% больше показателя декабря 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2 миллиона пассажиров, увеличившись на 9,3% год к году.
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россия, росавиация
РОССИЯ, Росавиация
11:21 21.01.2025 (обновлено: 11:27 21.01.2025)
 
Росавиация отметила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний России вырос до восьми миллионов человек

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в декабре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 2,8% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, следует из данных Росавиации.
В декабре 2023 года этот показатель составлял 7,78 миллиона человек.
При этом на внутренних линиях в декабре было перевезено 5,99 миллиона пассажиров, что на 0,3% больше показателя декабря 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2 миллиона пассажиров, увеличившись на 9,3% год к году.
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