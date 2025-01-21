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"Автотор" объявил о запуске производства рамного внедорожника BJ60
"Автотор" объявил о запуске производства рамного внедорожника BJ60 - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Автотор" объявил о запуске производства рамного внедорожника BJ60
Российский автомобильный холдинг "Автотор" начинает производство внедорожников BJ60 на заводе в Калининграде, сообщает пресс-служба компании. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:53+0300
2025-01-21T10:53+0300
2025-01-21T10:53+0300
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — ПРАЙМ. Российский автомобильный холдинг "Автотор" начинает производство внедорожников BJ60 на заводе в Калининграде, сообщает пресс-служба компании. "Автотор" объявляет о запуске производства рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC. BJ60 стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой на заводе "Автотор" в Калининграде. В продуктах серии воплощается off-road экспертиза бренда BAIC, который с 60-х годов специализируется на производстве внедорожников", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках подготовки к запуску производства BAIC BJ60 специалистами инновационно-технологического центра "Автотор" разработан комплект технологической документации. Для запуска производства данной модели была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение. "Первые автомобили BAIC BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии "мягкого гибрида" (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя. Такая система позволяет добиться более плавного начала движения и эффективного ускорения автомобиля, а также способствует дополнительной экономии топлива", - добавили в пресс-службе. Полный привод реализован по принципу Part-Time2. Возможности внедорожника расширяет понижающая передача, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. При этом полностью независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода как на бездорожье, так и в городских условиях.
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автотор, бизнес, промышленность
Автотор, Бизнес, Промышленность
"Автотор" объявил о запуске производства рамного внедорожника BJ60
"Автотор" объявил о запуске производства рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC
КАЛИНИНГРАД, 21 янв — ПРАЙМ. Российский автомобильный холдинг "Автотор" начинает производство внедорожников BJ60 на заводе в Калининграде, сообщает пресс-служба компании.
"Автотор" объявляет о запуске производства рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC. BJ60 стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой на заводе "Автотор" в Калининграде. В продуктах серии воплощается off-road экспертиза бренда BAIC, который с 60-х годов специализируется на производстве внедорожников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к запуску производства BAIC BJ60 специалистами инновационно-технологического центра "Автотор" разработан комплект технологической документации. Для запуска производства данной модели была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение.
"Первые автомобили BAIC BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии "мягкого гибрида" (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя. Такая система позволяет добиться более плавного начала движения и эффективного ускорения автомобиля, а также способствует дополнительной экономии топлива", - добавили в пресс-службе.
Полный привод реализован по принципу Part-Time2. Возможности внедорожника расширяет понижающая передача, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. При этом полностью независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода как на бездорожье, так и в городских условиях.
"Автотор" планирует начать выпуск новых машин на газомоторном топливе