https://1prime.ru/20250121/bank-rossii--854356943.html

Банк России могут признать федеральным органом государственной власти

Банк России могут признать федеральным органом государственной власти - 21.01.2025, ПРАЙМ

Банк России могут признать федеральным органом государственной власти

Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:44+0300

2025-01-21T17:44+0300

2025-01-21T17:44+0300

банк россии

россия

банк россии

госдума

законопроект

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".

https://1prime.ru/20250120/bank-rossii-854326805.html

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россия, банк россии, госдума, законопроект