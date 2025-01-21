https://1prime.ru/20250121/bank-rossii--854356943.html
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти - 21.01.2025, ПРАЙМ
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти
Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:44+0300
2025-01-21T17:44+0300
2025-01-21T17:44+0300
банк россии
россия
банк россии
госдума
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
https://1prime.ru/20250120/bank-rossii-854326805.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, госдума, законопроект
Банк России, РОССИЯ, Банк России, Госдума, законопроект
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти
В ГД внесли законопроект о признании Банка России федеральным органом госвласти
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он.
Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
ЦБ выделил 10 ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO