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Банк России могут признать федеральным органом государственной власти - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Банк России могут признать федеральным органом государственной власти
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти - 21.01.2025, ПРАЙМ
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти
Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:44+0300
2025-01-21T17:44+0300
банк россии
россия
банк россии
госдума
законопроект
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
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россия, банк россии, госдума, законопроект
Банк России, РОССИЯ, Банк России, Госдума, законопроект
17:44 21.01.2025
 
Банк России могут признать федеральным органом государственной власти

В ГД внесли законопроект о признании Банка России федеральным органом госвласти

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он.
Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
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