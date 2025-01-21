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Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 50 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 50 тысяч рублей за тонну - 21.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 50 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник опустилась ниже 50 тыс руб за тонну - впервые с января... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:29+0300

2025-01-21T15:29+0300

2025-01-21T15:29+0300

экономика

россия

аи-95

биржевые торги

спбмтсб

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник опустилась ниже 50 тыс руб за тонну - впервые с января прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-95 за день по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,37%, до 49 923 рублей за тонну. Продолжил дешеветь и бензин Аи-92: его стоимость упала на 2,07% - до 47 045 рублей за тонну, что соответствует уровню первой половины июня. При этом во вторник выросли цены на дизельное топливо. Тонна летнего и межсезонного дизтоплива подорожала на 0,69% - до 53 961 рубля и 54 627 рублей соответственно. Цена на зимний сорт выросла на 0,28% - до 60 176 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,98%, до 31 220 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 4,23%, до 22 048 рублей. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, аи-95, биржевые торги, спбмтсб