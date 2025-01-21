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В Сенате США одобрили кандидатуру Бессента на пост министра финансов - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В Сенате США одобрили кандидатуру Бессента на пост министра финансов
В Сенате США одобрили кандидатуру Бессента на пост министра финансов - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Сенате США одобрили кандидатуру Бессента на пост министра финансов
Финансовый комитет сената США во вторник одобрил кандидатуру Скотта Бессента, ранее выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, на пост министра финансов,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T19:03+0300
2025-01-21T19:22+0300
сша
сенат сша
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Финансовый комитет сената США во вторник одобрил кандидатуру Скотта Бессента, ранее выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, на пост министра финансов, теперь ему нужно получить голоса полного состава, заявил председатель комитета Марк Крэйпо. "Номинация одобрена", - заявил Крэйпо на слушании, в ходе которого 16 членов проголосовали за кандидатуру Бессента, и 11 - против. На данный момент полное одобрение сената получил только Марк Рубио, назначенный госсекретарем США. Одобрение профильных комитетов сената получили ранее Пит Хегсет, выдвинутый на пост министра обороны, Джон Рэтклифф - на должность главы ЦРУ, Кристи Ноэм - на должность главы министерства внутренней безопасности (МВБ) CША.
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сша, сенат сша, минфин сша, назначение
США, сенат США, Минфин США, назначение
19:03 21.01.2025 (обновлено: 19:22 21.01.2025)
 
В Сенате США одобрили кандидатуру Бессента на пост министра финансов

Профильный комитет Сената США одобрил кандидатуру Бессента на пост главы Минфина

© fotolia.com / BastosКапитолий
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© fotolia.com / Bastos
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Финансовый комитет сената США во вторник одобрил кандидатуру Скотта Бессента, ранее выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, на пост министра финансов, теперь ему нужно получить голоса полного состава, заявил председатель комитета Марк Крэйпо.
"Номинация одобрена", - заявил Крэйпо на слушании, в ходе которого 16 членов проголосовали за кандидатуру Бессента, и 11 - против.
На данный момент полное одобрение сената получил только Марк Рубио, назначенный госсекретарем США. Одобрение профильных комитетов сената получили ранее Пит Хегсет, выдвинутый на пост министра обороны, Джон Рэтклифф - на должность главы ЦРУ, Кристи Ноэм - на должность главы министерства внутренней безопасности (МВБ) CША.
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СШАсенат СШАМинфин СШАназначение
 
 
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