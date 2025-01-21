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Экстремальная волатильность: биткоин и США - 21.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250121/bitkoin-854339532.html
Экстремальная волатильность: биткоин и США
Экстремальная волатильность: биткоин и США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Экстремальная волатильность: биткоин и США
Криптовалютный рынок демонстрирует экстремальную волатильность на фоне политических изменений в США. В понедельник торги биткоина характеризовались широким... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:44+0300
2025-01-21T09:44+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854339532.jpg?1737441888
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует экстремальную волатильность на фоне политических изменений в США. В понедельник торги биткоина характеризовались широким диапазоном колебаний в 10%, что отражает высокую неопределенность среди участников рынка. Несмотря на это, основная криптовалюта сумела закрыть день в плюсе, прибавив 0,92% и достигнув отметки $102 260.Ключевым событием дня стало установление нового исторического максимума на уровне $109 588 во время азиатской сессии, после чего последовал резкий откат к $100 333. Такая динамика формирует настороженность у технических трейдеров, поскольку на дневном графике появилась свеча с длинной тенью – классический сигнал возможного разворота движения.Фундаментальным драйвером рынка выступает новая криптовалютная политика администрации Трампа. План действий включает беспрецедентную инициативу по созданию национального стратегического резерва биткоина. Уже сейчас четыре штата – Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома – разрабатывают собственные программы накопления криптовалюты. Амбициозное предложение сенатора Синтии Ламмис предусматривает выделение $108 млрд для приобретения 1 млн BTC в течение пятилетнего периода.В регуляторной сфере ожидаются революционные изменения. Администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями. Эксперты подчеркивают критическую важность первых 100 дней президентства для формирования нового регуляторного ландшафта.Технический анализ указывает на возможное формирование модели "двойная вершина" с потенциальной целью снижения до $90 000. Для нейтрализации этого сценария быкам необходимо удержать цену выше $99 000 и обеспечить недельное закрытие выше $106 500. Оптимальным развитием событий может стать консолидация в диапазоне $99 000-$108 000 до конца января, когда состоится важная пресс-конференция. При благоприятном новостном фоне следующей целью роста может стать уровень $130 000
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:44 21.01.2025
 

Экстремальная волатильность: биткоин и США

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует экстремальную волатильность на фоне политических изменений в США. В понедельник торги биткоина характеризовались широким диапазоном колебаний в 10%, что отражает высокую неопределенность среди участников рынка. Несмотря на это, основная криптовалюта сумела закрыть день в плюсе, прибавив 0,92% и достигнув отметки $102 260.
Ключевым событием дня стало установление нового исторического максимума на уровне $109 588 во время азиатской сессии, после чего последовал резкий откат к $100 333. Такая динамика формирует настороженность у технических трейдеров, поскольку на дневном графике появилась свеча с длинной тенью – классический сигнал возможного разворота движения.
Фундаментальным драйвером рынка выступает новая криптовалютная политика администрации Трампа. План действий включает беспрецедентную инициативу по созданию национального стратегического резерва биткоина. Уже сейчас четыре штата – Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома – разрабатывают собственные программы накопления криптовалюты. Амбициозное предложение сенатора Синтии Ламмис предусматривает выделение $108 млрд для приобретения 1 млн BTC в течение пятилетнего периода.
В регуляторной сфере ожидаются революционные изменения. Администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями. Эксперты подчеркивают критическую важность первых 100 дней президентства для формирования нового регуляторного ландшафта.
Технический анализ указывает на возможное формирование модели "двойная вершина" с потенциальной целью снижения до $90 000. Для нейтрализации этого сценария быкам необходимо удержать цену выше $99 000 и обеспечить недельное закрытие выше $106 500. Оптимальным развитием событий может стать консолидация в диапазоне $99 000-$108 000 до конца января, когда состоится важная пресс-конференция. При благоприятном новостном фоне следующей целью роста может стать уровень $130 000

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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