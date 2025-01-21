Экстремальная волатильность: биткоин и США

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует экстремальную волатильность на фоне политических изменений в США. В понедельник торги биткоина характеризовались широким диапазоном колебаний в 10%, что отражает высокую неопределенность среди участников рынка. Несмотря на это, основная криптовалюта сумела закрыть день в плюсе, прибавив 0,92% и достигнув отметки $102 260.Ключевым событием дня стало установление нового исторического максимума на уровне $109 588 во время азиатской сессии, после чего последовал резкий откат к $100 333. Такая динамика формирует настороженность у технических трейдеров, поскольку на дневном графике появилась свеча с длинной тенью – классический сигнал возможного разворота движения.Фундаментальным драйвером рынка выступает новая криптовалютная политика администрации Трампа. План действий включает беспрецедентную инициативу по созданию национального стратегического резерва биткоина. Уже сейчас четыре штата – Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома – разрабатывают собственные программы накопления криптовалюты. Амбициозное предложение сенатора Синтии Ламмис предусматривает выделение $108 млрд для приобретения 1 млн BTC в течение пятилетнего периода.В регуляторной сфере ожидаются революционные изменения. Администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями. Эксперты подчеркивают критическую важность первых 100 дней президентства для формирования нового регуляторного ландшафта.Технический анализ указывает на возможное формирование модели "двойная вершина" с потенциальной целью снижения до $90 000. Для нейтрализации этого сценария быкам необходимо удержать цену выше $99 000 и обеспечить недельное закрытие выше $106 500. Оптимальным развитием событий может стать консолидация в диапазоне $99 000-$108 000 до конца января, когда состоится важная пресс-конференция. При благоприятном новостном фоне следующей целью роста может стать уровень $130 000
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Криптовалютный рынок демонстрирует экстремальную волатильность на фоне политических изменений в США. В понедельник торги биткоина характеризовались широким диапазоном колебаний в 10%, что отражает высокую неопределенность среди участников рынка. Несмотря на это, основная криптовалюта сумела закрыть день в плюсе, прибавив 0,92% и достигнув отметки $102 260.
Ключевым событием дня стало установление нового исторического максимума на уровне $109 588 во время азиатской сессии, после чего последовал резкий откат к $100 333. Такая динамика формирует настороженность у технических трейдеров, поскольку на дневном графике появилась свеча с длинной тенью – классический сигнал возможного разворота движения.
Фундаментальным драйвером рынка выступает новая криптовалютная политика администрации Трампа. План действий включает беспрецедентную инициативу по созданию национального стратегического резерва биткоина. Уже сейчас четыре штата – Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома – разрабатывают собственные программы накопления криптовалюты. Амбициозное предложение сенатора Синтии Ламмис предусматривает выделение $108 млрд для приобретения 1 млн BTC в течение пятилетнего периода.
В регуляторной сфере ожидаются революционные изменения. Администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями. Эксперты подчеркивают критическую важность первых 100 дней президентства для формирования нового регуляторного ландшафта.
Технический анализ указывает на возможное формирование модели "двойная вершина" с потенциальной целью снижения до $90 000. Для нейтрализации этого сценария быкам необходимо удержать цену выше $99 000 и обеспечить недельное закрытие выше $106 500. Оптимальным развитием событий может стать консолидация в диапазоне $99 000-$108 000 до конца января, когда состоится важная пресс-конференция. При благоприятном новостном фоне следующей целью роста может стать уровень $130 000
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