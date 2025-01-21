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Названо число новых брендов, появившихся на российском рынке в 2024 году

Названо число новых брендов, появившихся на российском рынке в 2024 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Названо число новых брендов, появившихся на российском рынке в 2024 году

Свои первые магазины на российском рынке в 2024 году открыл 61 новый бренд, в том числе 28 иностранных, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:01+0300

2025-01-21T15:01+0300

2025-01-21T15:01+0300

экономика

россия

отечественные бренды

рынок

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Свои первые магазины на российском рынке в 2024 году открыл 61 новый бренд, в том числе 28 иностранных, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers. "По итогам 2024 года на рынок вышел 61 новый бренд: отечественные торговые марки более активно выходили на рынок (33 бренда) по сравнению с иностранными (28). Лидирующие позиции среди зарубежных открытий по-прежнему удерживает Китай (25%), далее идут Италия (14%), Германия (11%) и Турция (11%)", - сообщила пресс-служба компании. По оценке Nikoliers, количество новых открытий сократилось в сравнении с 2023 годом, когда на российский рынок вышло 75 новых брендов. Снижение в компании объясняют агрессивной экспансией отечественных ритейлеров в предыдущем году, которые пытались занять освободившиеся после ухода иностранных брендов площадки. В 2024-м же наиболее привлекательные локации в торговых центрах были уже заняты, конкуренция за свободные помещения обострилась, что привело к замедлению темпа выхода на рынок новых брендов. Наиболее распространенными категориями для открытия собственных магазинов для отечественных марок, по наблюдениям компании, традиционно остаются "Одежда и обувь", "Товары для дома", "Товары для спорта" и "Общественное питание". Однако в 2024 году значительно изменилась структура брендов по типу источника появления. "Если в 2023 году на начинающих игроков, которые открывали свои первые офлайн-магазины, пришлось 58% от общего объема открытий, на новые бренды, созданные уже представленными на рынке крупными ритейлерами – 25% и на перезапуск ушедших иностранных ритейлеров в виде мультибрендовых магазинов 17%, то на данный момент можно выделить только две группы: начинающие игроки составляют 82% открытий, бренды от крупных российских ритейлеров – 18%", – говорится в сообщении. По прогнозам Nikoliers, этот тренд будет сохраняться и на протяжении 2025 года. Наибольшее число открытий иностранных брендов в 2024 года продемонстрировала категория "Одежда и обувь", на ее долю пришлось 17 новых торговых марок от общего количества открытий. Четыре новых зарубежных бренда появились в категории "Бытовая техника и электроника" и два в категории "Парфюмерия и косметика". Основной локацией для выхода на отечественный рынок новых зарубежных игроков остается Москва – 82% новых иностранных брендов открыли свои первые точки продаж в российской столице, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, отечественные бренды, рынок