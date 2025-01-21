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Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков
Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:22+0300
2025-01-21T15:22+0300
политика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
брикс
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран во вторник провели встречу в формате видеоконференции. По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению объединения БРИКС "как ключевого инструмента в становлении многополярного мира". Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили работу Шанхайской организации сотрудничества в контексте председательства Китая в организации, добавил помощник президента РФ .
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, брикс
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС
15:22 21.01.2025
 
Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Главы двух стран во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению объединения БРИКС "как ключевого инструмента в становлении многополярного мира".
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили работу Шанхайской организации сотрудничества в контексте председательства Китая в организации, добавил помощник президента РФ .
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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12:41
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
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