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Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков

Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ

Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:22+0300

2025-01-21T15:22+0300

2025-01-21T15:22+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы двух стран во вторник провели встречу в формате видеоконференции. По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению объединения БРИКС "как ключевого инструмента в становлении многополярного мира". Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили работу Шанхайской организации сотрудничества в контексте председательства Китая в организации, добавил помощник президента РФ .

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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, брикс