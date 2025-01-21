https://1prime.ru/20250121/briks-854354848.html

В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС

В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ

В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:59+0300

2025-01-21T16:59+0300

2025-01-21T16:59+0300

политика

испания

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она напомнила, что страна не стремится стать членом объединения. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. В ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде Аюсо сказала, что "ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть. Запись выступления опубликовало новостное агентство Europa Press. Она также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.

https://1prime.ru/20250121/frantsiya-854349840.html

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испания, дональд трамп, брикс