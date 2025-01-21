Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250121/briks-854354848.html
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС
Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:59+0300
2025-01-21T16:59+0300
политика
испания
дональд трамп
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она напомнила, что страна не стремится стать членом объединения. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. В ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде Аюсо сказала, что "ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть. Запись выступления опубликовало новостное агентство Europa Press. Она также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.
https://1prime.ru/20250121/frantsiya-854349840.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4714cdda3e58806022112d49b87da7ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, дональд трамп, брикс
Политика, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, БРИКС
16:59 21.01.2025
 
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС

Глава автономного сообщества Мадрид напомнила Трампу, что Испании нет в БРИКС

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© fotolia.com / SOMATUSCANI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она напомнила, что страна не стремится стать членом объединения.
Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону.
В ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде Аюсо сказала, что "ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть. Запись выступления опубликовало новостное агентство Europa Press.
Она также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
"Что нам делать?" Во Франции рекомендовали поддержать одно решение Трампа
15:00
 
ПолитикаИСПАНИЯДональд ТрампБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала