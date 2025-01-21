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В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС
Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:59+0300
2025-01-21T16:59+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она напомнила, что страна не стремится стать членом объединения. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. В ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде Аюсо сказала, что "ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть. Запись выступления опубликовало новостное агентство Europa Press. Она также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.
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испания, дональд трамп, брикс
Политика, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, БРИКС
В Испании отреагировали на слова Трампа о том, что страна состоит в БРИКС
Глава автономного сообщества Мадрид напомнила Трампу, что Испании нет в БРИКС
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС. Она напомнила, что страна не стремится стать членом объединения.
Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону.
В ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде Аюсо сказала, что "ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, ее власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть. Запись выступления опубликовало новостное агентство Europa Press.
Она также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.
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