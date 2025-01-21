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Выпуск легковых автомобилей в Чехии в 2024 году достиг рекорда

Выпуск легковых автомобилей в Чехии в 2024 году достиг рекорда - 21.01.2025, ПРАЙМ

Выпуск легковых автомобилей в Чехии в 2024 году достиг рекорда

Производство легковых автомобилей в Чехии в 2024 году выросло на 3,9% в годовом исчислении и достигло рекордного показателя в 1,453 миллиона единиц, сообщила во | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T20:10+0300

2025-01-21T20:10+0300

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ПРАГА, 21 янв – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Чехии в 2024 году выросло на 3,9% в годовом исчислении и достигло рекордного показателя в 1,453 миллиона единиц, сообщила во вторник пресс-служба Ассоциации автомобильной промышленности (ААП) республики. "Автозаводы Чехии в минувшем году произвели рекордное число машин, 1,453 миллиона, что на 3,9% больше по сравнению с 2023 годом, при этом число выпущенных электромобилей в связи с сокращением спроса на них уменьшилось на 16% - до 151,1 тысячи единиц. Более 93% произведенных машин пошли на экспорт, который также вырос на 4,5%", - говорится в сообщении. По словам главы ААП Мартина Яна, эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что автомобильная промышленность остается ключевым сегментом чешской экономики. "Они показывают, что растущее нормативное давление на долю электромобилей в продажах происходит в то время, когда интерес потребителей к их покупке снижается. В 2025 году это может еще больше усложнить и без того непростую среду, которую создает для отрасли европейское регулирование. В связи с этим ЕС придется четко заявить, что штрафы за низкую долю электромобилей контрпродуктивны, также придется пересмотреть целевые показатели по выбросам углекислого газа и выступить в поддержку конкурентоспособности европейских производителей в мировом масштабе", - подчеркнул глава ассоциации. Крупнейший автопроизводитель в республике концерн Škoda Auto в 2024 году произвел на своих чешских заводах в общей сложности 896,9 тысячи машин - на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом 10,8% производства пришлось на электромобили, из которых 79,9 тысячи были полностью аккумуляторными, а 16,6 тысячи - подключаемыми гибридными. Завод Hyundai Motor Manufacturing Czech, расположенный в городе Ношовице на севере страны, в 2024 году сократил производство на 2,8%, до 330,8 тысячи машин. Из них 33,3 тысячи имели чисто электрический привод, а 21,3 тысячи - подключаемый гибридный привод. Это составило 16,5% от общего выпуска. В свою очередь, завод Toyota Motor Manufacturing, находящийся в городе Колине в центральной части Чехии, в 2024 году выпустил в общей сложности 225 тысяч автомобилей - на 17% больше, чем год назад. Примерно половину производства составила гибридная модель Yaris HEV.

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ес, чехия, выпуск автомобилей