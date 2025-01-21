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Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ выросло на 4,7% - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ выросло на 4,7%
Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ выросло на 4,7% - 21.01.2025, ПРАЙМ
Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ выросло на 4,7%
Число пассажиров международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в 2024 году увеличилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составило почти 750 тысяч человек,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T05:51+0300
2025-01-21T05:51+0300
бизнес
россия
улан-удэ
бурятия
байкал
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УЛАН-УДЭ, 21 янв – ПРАЙМ. Число пассажиров международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в 2024 году увеличилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составило почти 750 тысяч человек, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Итоги работы аэропорта Байкал в 2024 году: 749 175 человек - пассажиропоток (+4,7% к 2023 г)", - говорится в сообщении. Отмечается, что произведено почти 5 тысяч вылетов, самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск и Иркутск. Грузопоток составил около 15,4 тысячи тонны. В ноябре в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора) составил 3,65 миллиарда рублей. Новый терминал обслуживает все рейсы внутренних воздушных линий. В 2025 году число субсидируемых авиамаршрутов увеличилось в Бурятии, к уже существующим добавились перелеты в Екатеринбург, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.
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бизнес, россия, улан-удэ, бурятия, байкал
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, Бурятия, Байкал
05:51 21.01.2025
 
Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ выросло на 4,7%

Число пассажиров аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в 2024 году выросло на 4,7%

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УЛАН-УДЭ, 21 янв – ПРАЙМ. Число пассажиров международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ в 2024 году увеличилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составило почти 750 тысяч человек, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Итоги работы аэропорта Байкал в 2024 году: 749 175 человек - пассажиропоток (+4,7% к 2023 г)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что произведено почти 5 тысяч вылетов, самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск и Иркутск. Грузопоток составил около 15,4 тысячи тонны.
В ноябре в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора) составил 3,65 миллиарда рублей. Новый терминал обслуживает все рейсы внутренних воздушных линий.
В 2025 году число субсидируемых авиамаршрутов увеличилось в Бурятии, к уже существующим добавились перелеты в Екатеринбург, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.
 
БизнесРОССИЯУлан-УдэБурятияБайкал
 
 
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