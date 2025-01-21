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В нескольких городах и районах Дагестана ввели туристический налог

В нескольких городах и районах Дагестана ввели туристический налог - 21.01.2025, ПРАЙМ

В нескольких городах и районах Дагестана ввели туристический налог

Туристический налог введен в шести городах и 19 районах Дагестана, сообщил на совещании председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. | 21.01.2025, ПРАЙМ

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туристический налог

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МАХАЧКАЛА, 21 янв - ПРАЙМ. Туристический налог введен в шести городах и 19 районах Дагестана, сообщил на совещании председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. В течение 2025 года налог будет составлять 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. "На сегодняшний день указанный налог введен в нескольких городах, это Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Кизилюрт, Дагестанские Огни, а также в 19 районах республики", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики. Премьер-министр региона подчеркнул, что нужно провести анализ влияния принятых решений на туристическую отрасль. По его словам, необходимо, чтобы был видимый эффект, улучшалась инфраструктура, которой будут пользоваться не только гости Дагестана, но и местные жители.

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россия, дагестан, туризм, туристический налог