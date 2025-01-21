https://1prime.ru/20250121/dialog-854351086.html
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:30+0300
2025-01-21T15:30+0300
2025-01-21T15:30+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - отметил он.По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и готова провести соответствующие переговоры, если поступят соответствующие сигналы из Вашингтона.
https://1prime.ru/20250121/lavrov-854348186.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3abfa55b2f6584d7866dfcb0c9016ce7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Ушаков: Россия готова к серьезному диалогу с США
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - отметил он.
По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и готова провести соответствующие переговоры, если поступят соответствующие сигналы из Вашингтона.
Лавров прокомментировал возможности контактов России и США