Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250121/dialog-854351086.html
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:30+0300
2025-01-21T15:30+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - отметил он.По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и готова провести соответствующие переговоры, если поступят соответствующие сигналы из Вашингтона.
https://1prime.ru/20250121/lavrov-854348186.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3abfa55b2f6584d7866dfcb0c9016ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
15:30 21.01.2025
 
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Ушаков: Россия готова к серьезному диалогу с США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - отметил он.
По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и готова провести соответствующие переговоры, если поступят соответствующие сигналы из Вашингтона.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Лавров прокомментировал возможности контактов России и США
14:21
 
ПолитикаРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала