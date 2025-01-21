https://1prime.ru/20250121/dialog-854351086.html

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:30+0300

2025-01-21T15:30+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Москва готова к серьезному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - отметил он.По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту и готова провести соответствующие переговоры, если поступят соответствующие сигналы из Вашингтона.

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