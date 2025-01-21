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Названы самые популярные у россиян биологически активные добавки

Названы самые популярные у россиян биологически активные добавки - 21.01.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян биологически активные добавки

Самыми популярными биологически активными добавками (БАДами) у россиян в период с марта по ноябрь 2024 года стала продукция, содержащая минералы – кальций,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T05:42+0300

2025-01-21T05:42+0300

2025-01-21T05:42+0300

бизнес

россия

москва

центральный федеральный округ

пермский край

црпт

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными биологически активными добавками (БАДами) у россиян в период с марта по ноябрь 2024 года стала продукция, содержащая минералы – кальций, магний, цинк, а также фиточаи и пробиотики, сообщили РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак". "Лидером продаж стали БАДы, содержащие минералы (например, кальций, магний, цинк, селен и другие) — на них пришлось 19,2% от общего объема. За ними следуют фиточаи и прочая продукция растительного (животного) происхождения (9,0%), а также пробиотики (6,5%)", - выяснили аналитики, проанализиров продажи биологически активных добавок в марте-ноябре 2024 года. Также спросом пользовались витаминные комплексы, масла, жиры, протеины и витамины. Как отметили в ЦРПТ, большинство БАДов, которые поступили на рынок в 2024 году, российского производства. Так, в период с января по ноябрь отечественные компании произвели 635,6 миллиона упаковок биологически активных добавок, что составляет 83% от их общего объема на рынке. Активнее всего БАДы принимали жители Центрального федерального округа: среднемесячный показатель за ноябрь составил 372 упаковки на тысячу человек. На втором месте - Сибирь (252 упаковки на тысячу жителей). Среди регионов в лидерах по потреблению оказалась Москва (626 упаковок на тысячу человек) и Пермский край (409 упаковок на тысячу человек). "Значительную часть продаж, около 41%, составляет продукция с содержанием сахарозы. В нее входит большой спектр биодобавок, начиная от леденцов и энергетиков, заканчивая всевозможными батончиками. Среди БАДов этой категории большим спросом пользовались гематоген (его доля составляет 19%) и аскорбинки, на которые пришлось 6%", - прокомментировала руководитель проектов товарной группы "Фарма" ЦРПТ Любовь Андреева. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

москва

центральный федеральный округ

пермский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, центральный федеральный округ, пермский край, црпт