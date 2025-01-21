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РЖД и "Желдорреммаш" заключили договор на ремонт локомотивов

РЖД и "Желдорреммаш" заключили договор на ремонт локомотивов - 21.01.2025, ПРАЙМ

РЖД и "Желдорреммаш" заключили договор на ремонт локомотивов

РЖД и "Желдорреммаш" подписали первый десятилетний договор - на 2025-2034 годы - на обслуживание локомотивов, сообщила локомотиворемонтная компания. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:39+0300

2025-01-21T11:39+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. РЖД и "Желдорреммаш" подписали первый десятилетний договор - на 2025-2034 годы - на обслуживание локомотивов, сообщила локомотиворемонтная компания. "ОАО "РЖД" и АО "Желдорреммаш" подписали договор на обслуживание тягового подвижного состава на период с 2025 по 2034 годы. Это первый контракт, заключенный между сторонами на столь продолжительный период. Документ гарантирует РЖД своевременное получение исправного тягового подвижного состава, а "Желдорреммашу" - прогнозируемый объем работ и производственную загрузку заводов компании на десятилетний срок", - говорится в сообщении. Документ подписали замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов и гендиректор "Желдорреммаша" Александр Маврин. "Потребность РЖД в проведении среднего и капитального ремонта локомотивов составляет около 4 тысячи секций в год. Такой объем работ должен сопровождаться развитием соответствующих мощностей и компетенций у наших партнеров, осуществляющих сервисное обслуживание подвижного состава. Десятилетний договор будет гарантом содержания парка локомотивов в технически исправном состоянии для обеспечения надежности перевозочного процесса в долгосрочной перспективе", - цитируются в сообщении слова Пегова. Долгосрочный договор, отмечается в сообщении, станет надежной основой для реализации стратегии развития и инвестпрограммы "Желдорреммаша", направленных на наращивание мощностей по ремонту тягового подвижного состава, техническое перевооружение производства заводов компании, создание высокотехнологичных центров компетенций и повышение производительности труда. "Одна из приоритетных задач "Желдорреммаша" на ближайшие годы - расширение производственных площадей, освоение новых серий локомотивов в объеме среднего и капитального ремонта, а также рост выпуска линейного оборудования, запасных частей и компонентов", - говорится в сообщении. "Желдорреммаш" - ведущая отечественная компания по проведению среднего и тяжелого ремонта тягового подвижного состава. В ее состав входят локомотиворемонтные заводы, расположенные в 9 регионах России, на которых трудится более 18 тысяч человек. Желдорреммаш ежегодно производит ремонт более 2,5 тысяч секций локомотивов. Основной заказчик - РЖД.

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