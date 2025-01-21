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Долги за оптовую электроэнергию в России в 2024 году снизились на 5,8%

Долги за оптовую электроэнергию в России в 2024 году снизились на 5,8% - 21.01.2025, ПРАЙМ

Долги за оптовую электроэнергию в России в 2024 году снизились на 5,8%

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России за прошлый год снизилась на 4,4 миллиарда рублей, или на 5,8%, следует из сообщения... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:29+0300

2025-01-21T14:29+0300

2025-01-21T14:29+0300

энергетика

"совет рынка"

электроэнергия

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России за прошлый год снизилась на 4,4 миллиарда рублей, или на 5,8%, следует из сообщения ассоциации НП "Совет рынка", объединяющей участников рынка электроэнергии в РФ. "Уровень расчётов на оптовом рынке электроэнергии и мощности по итогам 2024 года составил 100,1%, что лучше результатов 2023 года... Задолженность снизилась на 4,4 миллиарда рублей и на 1 января 2025 года составила 71,4 миллиарда рублей", - сказано в сообщении в Тelegram-канале компании. В "Совете рынка" также отметили, что гарантирующие поставщики электроэнергии республик Северного Кавказа в прошлом году продолжили исполнять свои обязательства в полном соответствии с договорённостями с генерирующими компаниями. "Потребители большинства федеральных округов улучшили показатели оплаты на ОРЭМ по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что, несмотря на экономически непростое время, участники рынка ответственно относятся к финансовой дисциплине. То есть ситуация на ОРЭМ не просто стабильна – она демонстрирует позитивную динамику", – приводятся в сообщении слова председателя "Совета рынка" Максима Быстрова.

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"совет рынка", электроэнергия