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Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа

Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа не является новостным поводом для российского рынка: в моменте она не окажет влияние на рубль, однако это могут сделать конкретные... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T02:02+0300

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Инаугурация Дональда Трампа не является новостным поводом для российского рынка: в моменте она не окажет влияние на рубль, однако это могут сделать конкретные шаги нового главы государства, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.По его словам, к российскому рынку это "достаточно формальное" событие не имеет никакого отношения. "Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", - убежден финансист.Более того, вряд ли в краткосрочной перспективе рубль сдаст свои позиции. "Мы настроены ожидать даже некоторого усиления рубля за счет стабильного роста торгового баланса и предстоящего налогового периода, в котором экспортеры будут продавать значительную часть валютной выручки", - говорит Целищев.Скорее всего, рубль в период после инаугурации может отыграть позиции до уровня 100.50-101.00 рубля за доллар. Но это укрепление будет обусловлено в основном внутренними факторами. Оснований для резкого укрепления доллара к рублю нет, если не случится ничего экстраординарного.В дальнейшем курс рубля вполне может быть подвержен заметным колебаниям на фоне новой экономической и финансовой политики США."Администрация Трампа уже заявляла о планах по введению торговых пошлин для всего импорта в США, что может усилить инфляционное давление в Америке и заставить ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики", - объяснил экономист. В этом случае прогнозы про 115 и больше рублей за доллар могут оправдаться, но российские реалии здесь вовсе ни при чем.

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курсы валют, дональд трамп, сша, доллар