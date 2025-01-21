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Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа
Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа
Инаугурация Дональда Трампа не является новостным поводом для российского рынка: в моменте она не окажет влияние на рубль, однако это могут сделать конкретные... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T02:02+0300
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Инаугурация Дональда Трампа не является новостным поводом для российского рынка: в моменте она не окажет влияние на рубль, однако это могут сделать конкретные шаги нового главы государства, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.По его словам, к российскому рынку это "достаточно формальное" событие не имеет никакого отношения. "Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", - убежден финансист.Более того, вряд ли в краткосрочной перспективе рубль сдаст свои позиции. "Мы настроены ожидать даже некоторого усиления рубля за счет стабильного роста торгового баланса и предстоящего налогового периода, в котором экспортеры будут продавать значительную часть валютной выручки", - говорит Целищев.Скорее всего, рубль в период после инаугурации может отыграть позиции до уровня 100.50-101.00 рубля за доллар. Но это укрепление будет обусловлено в основном внутренними факторами. Оснований для резкого укрепления доллара к рублю нет, если не случится ничего экстраординарного.В дальнейшем курс рубля вполне может быть подвержен заметным колебаниям на фоне новой экономической и финансовой политики США."Администрация Трампа уже заявляла о планах по введению торговых пошлин для всего импорта в США, что может усилить инфляционное давление в Америке и заставить ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики", - объяснил экономист. В этом случае прогнозы про 115 и больше рублей за доллар могут оправдаться, но российские реалии здесь вовсе ни при чем.
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курсы валют, дональд трамп, сша, доллар
Курсы валют, Дональд Трамп, США, доллар
02:02 21.01.2025
 
Раскрыты перипетии рубля и доллара после инаугурации Трампа

Эксперт Целищев: доллар может стоить 115 рублей, если Трамп расшатает экономику

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Инаугурация Дональда Трампа не является новостным поводом для российского рынка: в моменте она не окажет влияние на рубль, однако это могут сделать конкретные шаги нового главы государства, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
По его словам, к российскому рынку это "достаточно формальное" событие не имеет никакого отношения. "Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", - убежден финансист.
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Более того, вряд ли в краткосрочной перспективе рубль сдаст свои позиции. "Мы настроены ожидать даже некоторого усиления рубля за счет стабильного роста торгового баланса и предстоящего налогового периода, в котором экспортеры будут продавать значительную часть валютной выручки", - говорит Целищев.
Скорее всего, рубль в период после инаугурации может отыграть позиции до уровня 100.50-101.00 рубля за доллар. Но это укрепление будет обусловлено в основном внутренними факторами. Оснований для резкого укрепления доллара к рублю нет, если не случится ничего экстраординарного.
В дальнейшем курс рубля вполне может быть подвержен заметным колебаниям на фоне новой экономической и финансовой политики США.
"Администрация Трампа уже заявляла о планах по введению торговых пошлин для всего импорта в США, что может усилить инфляционное давление в Америке и заставить ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики", - объяснил экономист. В этом случае прогнозы про 115 и больше рублей за доллар могут оправдаться, но российские реалии здесь вовсе ни при чем.
 
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