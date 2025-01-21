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Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая

Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ

Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп не станет вводить анонсированные им высокие пошлины на товары из... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T05:03+0300

2025-01-21T05:03+0300

2025-01-21T05:03+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп не станет вводить анонсированные им высокие пошлины на товары из КНР, Мексики и Канады. "Трамп много говорит о пошлинах, но так было и в прошлый раз (во время его первого президентского срока – ред.), и в конечном счете он заключил сделку о свободной торговле с Китаем", - написал Джонсон в колонке для газеты Daily Mail. Джонсон добавил, что Британии следует "собраться" и "предложить схожую сделку о свободной торговле". Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. США и Китай 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривало, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в следующие два года Китай должен был потратить на услуги. Так США рассчитывали привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю. В июле того же года Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, потеряла для него свое значение.

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мировая экономика, китай, сша, мексика, дональд трамп, борис джонсон