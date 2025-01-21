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Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая
Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ
Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп не станет вводить анонсированные им высокие пошлины на товары из... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T05:03+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп не станет вводить анонсированные им высокие пошлины на товары из КНР, Мексики и Канады.
"Трамп много говорит о пошлинах, но так было и в прошлый раз (во время его первого президентского срока – ред.), и в конечном счете он заключил сделку о свободной торговле с Китаем", - написал Джонсон в колонке для газеты Daily Mail.
Джонсон добавил, что Британии следует "собраться" и "предложить схожую сделку о свободной торговле".
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
США и Китай 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривало, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в следующие два года Китай должен был потратить на услуги. Так США рассчитывали привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю. В июле того же года Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, потеряла для него свое значение.
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мировая экономика, китай, сша, мексика, дональд трамп, борис джонсон
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Борис Джонсон
Джонсон заявил, что Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая
Джонсон: Трамп не станет вводить пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп не станет вводить анонсированные им высокие пошлины на товары из КНР, Мексики и Канады.
"Трамп много говорит о пошлинах, но так было и в прошлый раз (во время его первого президентского срока – ред.), и в конечном счете он заключил сделку о свободной торговле с Китаем", - написал Джонсон в колонке для газеты Daily Mail.
Джонсон добавил, что Британии следует "собраться" и "предложить схожую сделку о свободной торговле".
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
США и Китай 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривало, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в следующие два года Китай должен был потратить на услуги. Так США рассчитывали привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю. В июле того же года Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, потеряла для него свое значение.