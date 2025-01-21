https://1prime.ru/20250121/ekoniva-854354099.html

"Эконива" увеличила производство сырого молока

"Эконива" увеличила производство сырого молока - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Эконива" увеличила производство сырого молока

Один из крупнейших молочных холдингов России "Эконива" увеличил производство сырого молока в 2024 году на 7% - до 1,35 миллиона тонн, заявил глава группы Штефан | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:36+0300

2025-01-21T16:36+0300

2025-01-21T16:36+0300

россия

сельское хозяйство

эконива

молоко

https://cdnn.1prime.ru/img/84037/73/840377314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2277ddd6f67681745b952e7d5bf559d.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших молочных холдингов России "Эконива" увеличил производство сырого молока в 2024 году на 7% - до 1,35 миллиона тонн, заявил глава группы Штефан Дюрр журналистам на втором форуме лидеров молочной индустрии. "(Нарастили объемы) за счет генетики, технологий, лучших кадров, а также за счет повышения производительности некоторых хозяйств, которые подтягиваются к лидерам нашего холдинга. В 2024 году валовый надой молока в физическом весе увеличился на 7% и составил 1,35 миллиона тонн", - сообщил президент "Эконивы", напомнив, что в 2023 году показатель составлял 1,26 миллиона тонн. Валовый надой в стандартном весе (жирность – 3,7%, белок – 3,2%) в прошлом году достиг 1,436 миллиона тонн против 1,349 миллиона тонн в 2023 году, добавил он. Глава "Эконивы" отметил, что у группы есть проекты по расширению и наращиванию мощностей в Московской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Перспективы агрохолдинга на международном рынке, по словам Дюрра, есть в странах Ближнего Востока и Азии в основном за счет растущего населения. Так, экспорт готовой молочной продукции в 2024 году увеличился до 580 миллионов рублей без учета НДС против 167 миллионов в 2023 году. "Отношения с Китаем - это надолго. У них население 1,4 миллиарда человек, в 10 раз больше (чем в России - ред.), а земли у них особо нет, а вот и мы здесь - у нас есть все условия, чтобы их накормить натуральной молочной продукцией", - отметил глава группы. Агрохолдинг развивает экспортное направление с 2020 года. На данный момент готовая молочная продукция поставляется в 10 стран. Основной объем поставок приходится на ультрапастеризованное молоко различной жирности и ультрапастеризованные сливки. В части ближайших стран на полках также представлена продукция категории "Фреш" - йогурно-десертная группа, сметана, творог. "Эконива" - крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы - молоко. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.

https://1prime.ru/20241112/moloko-852766519.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, эконива, молоко