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Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году
Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году
Самыми востребованными профессиями в наступившем году будут менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель, сохраняется дефицит рабочих кадров,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T02:30+0300
2025-01-21T02:30+0300
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бизнес
общество
москва
headhunter
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми востребованными профессиями в наступившем году будут менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель, сохраняется дефицит рабочих кадров, рассказала РИА Новости главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина.
"Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда также стабильна второй год подряд и есть большая вероятность сохранения такого состава по итогам 2025 года – это менеджер по продажам, продавец-консультант (кассир) и водитель", - сказала Данина.
Она добавила, что при этом в десятке самых востребованных профессий по итогам прошлого года "классические" квалифицированные специальности (бухгалтеры, врачи, юристы и так далее) по уровню спроса уступили рабочим, производственным специальностям и профессиям в сфере складской логистики.
"Пользующиеся повышенным спросом профессии можно разделить на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с искусственным интеллектом и другими трендовыми технологиями. На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров", - объяснила эксперт.
Она спрогнозировала, что по итогам этого года вероятно закрепление позиций "синих воротничков" в числе профессий с повышенным спросом. Данина считает, что маловероятный массовый приток рабочей силы в эти профессии не снизит спрос, а лишь ослабит остроту дефицита.
"На вероятное снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, но в реальности рынок труда только в начале этого пути, и в 2025 году эти факторы вряд ли могут иметь массовый характер", - уточнила Данина.
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бизнес, общество , москва, headhunter
Бизнес, Общество , МОСКВА, HeadHunter
Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году
Эксперт Headhunter Данина назвала менеджера по продажам, продавца-консультанта и водителя
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми востребованными профессиями в наступившем году будут менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель, сохраняется дефицит рабочих кадров, рассказала РИА Новости главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина.
"Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда также стабильна второй год подряд и есть большая вероятность сохранения такого состава по итогам 2025 года – это менеджер по продажам, продавец-консультант (кассир) и водитель", - сказала Данина.
Она добавила, что при этом в десятке самых востребованных профессий по итогам прошлого года "классические" квалифицированные специальности (бухгалтеры, врачи, юристы и так далее) по уровню спроса уступили рабочим, производственным специальностям и профессиям в сфере складской логистики.
"Пользующиеся повышенным спросом профессии можно разделить на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с искусственным интеллектом и другими трендовыми технологиями. На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров", - объяснила эксперт.
Она спрогнозировала, что по итогам этого года вероятно закрепление позиций "синих воротничков" в числе профессий с повышенным спросом. Данина считает, что маловероятный массовый приток рабочей силы в эти профессии не снизит спрос, а лишь ослабит остроту дефицита.
"На вероятное снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, но в реальности рынок труда только в начале этого пути, и в 2025 году эти факторы вряд ли могут иметь массовый характер", - уточнила Данина.