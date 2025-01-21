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Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году

Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала самые востребованные профессии в 2025 году

Самыми востребованными профессиями в наступившем году будут менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель, сохраняется дефицит рабочих кадров,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T02:30+0300

2025-01-21T02:30+0300

2025-01-21T02:30+0300

бизнес

общество

москва

headhunter

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самыми востребованными профессиями в наступившем году будут менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель, сохраняется дефицит рабочих кадров, рассказала РИА Новости главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина. "Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда также стабильна второй год подряд и есть большая вероятность сохранения такого состава по итогам 2025 года – это менеджер по продажам, продавец-консультант (кассир) и водитель", - сказала Данина. Она добавила, что при этом в десятке самых востребованных профессий по итогам прошлого года "классические" квалифицированные специальности (бухгалтеры, врачи, юристы и так далее) по уровню спроса уступили рабочим, производственным специальностям и профессиям в сфере складской логистики. "Пользующиеся повышенным спросом профессии можно разделить на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с искусственным интеллектом и другими трендовыми технологиями. На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров", - объяснила эксперт. Она спрогнозировала, что по итогам этого года вероятно закрепление позиций "синих воротничков" в числе профессий с повышенным спросом. Данина считает, что маловероятный массовый приток рабочей силы в эти профессии не снизит спрос, а лишь ослабит остроту дефицита. "На вероятное снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, но в реальности рынок труда только в начале этого пути, и в 2025 году эти факторы вряд ли могут иметь массовый характер", - уточнила Данина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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