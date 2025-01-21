https://1prime.ru/20250121/eksperty-854335879.html

Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ

Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ

Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T00:42+0300

2025-01-21T00:42+0300

2025-01-21T00:42+0300

экономика

сша

москва

саудовская аравия

дональд трамп

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854335879.jpg?1737409340

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп в инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции. "Трамп объявил принцип "Бури, детка, бури". В переводе с политтехнологического это означает, что в США будут существенно смягчены требования для нефтяных компаний, которые захотят арендовать федеральные земли для проведения буровых работ и последующей добычи нефти", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Если в период первого срока Трампа (2017-2020 годы) средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1,621 миллиона акров в год, то в первые три года президентства Байдена (2021-2023 годы) этот показатель снизился до 139 тысяч акров в год, отметил эксперт. По мнению Родионова, сейчас "этот показатель скакнет вверх и вместе с тем увеличится добыча нефти". Однако, несмотря на введенные Байденом ограничения, добыча нефти в США все равно находится на рекордном уровне: в октябре 2024 года объем достиг 13,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, объем добычи в Саудовской Аравии и в России последний месяц колебался вокруг отметки 9 миллионов баррелей в сутки. С ним согласен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он ожидает, что Трамп издаст серию указов, которые в том числе выведут США из Парижского соглашения по климату и урежут поддержку ВИЭ. "Что еще он может сделать? Выделить земли, разрешить бурить на каких-то дополнительных землях", - добавил эксперт, уточнив, что это скажется на объемах добычи только в долгосрочной перспективе. Кроме того, Юшков предполагает, что при Трампе в США сократятся сроки рассмотрения заявок на выдачу новых лицензий на бурение в разных районах страны.

сша

москва

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, саудовская аравия, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности