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Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ
Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T00:42+0300
2025-01-21T00:42+0300
экономика
сша
москва
саудовская аравия
дональд трамп
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп в инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции. "Трамп объявил принцип "Бури, детка, бури". В переводе с политтехнологического это означает, что в США будут существенно смягчены требования для нефтяных компаний, которые захотят арендовать федеральные земли для проведения буровых работ и последующей добычи нефти", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Если в период первого срока Трампа (2017-2020 годы) средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1,621 миллиона акров в год, то в первые три года президентства Байдена (2021-2023 годы) этот показатель снизился до 139 тысяч акров в год, отметил эксперт. По мнению Родионова, сейчас "этот показатель скакнет вверх и вместе с тем увеличится добыча нефти". Однако, несмотря на введенные Байденом ограничения, добыча нефти в США все равно находится на рекордном уровне: в октябре 2024 года объем достиг 13,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, объем добычи в Саудовской Аравии и в России последний месяц колебался вокруг отметки 9 миллионов баррелей в сутки. С ним согласен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он ожидает, что Трамп издаст серию указов, которые в том числе выведут США из Парижского соглашения по климату и урежут поддержку ВИЭ. "Что еще он может сделать? Выделить земли, разрешить бурить на каких-то дополнительных землях", - добавил эксперт, уточнив, что это скажется на объемах добычи только в долгосрочной перспективе. Кроме того, Юшков предполагает, что при Трампе в США сократятся сроки рассмотрения заявок на выдачу новых лицензий на бурение в разных районах страны.
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сша, москва, саудовская аравия, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, США, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
00:42 21.01.2025
 
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ

Эксперты: Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в США

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп в инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции.
"Трамп объявил принцип "Бури, детка, бури". В переводе с политтехнологического это означает, что в США будут существенно смягчены требования для нефтяных компаний, которые захотят арендовать федеральные земли для проведения буровых работ и последующей добычи нефти", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Если в период первого срока Трампа (2017-2020 годы) средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1,621 миллиона акров в год, то в первые три года президентства Байдена (2021-2023 годы) этот показатель снизился до 139 тысяч акров в год, отметил эксперт.
По мнению Родионова, сейчас "этот показатель скакнет вверх и вместе с тем увеличится добыча нефти". Однако, несмотря на введенные Байденом ограничения, добыча нефти в США все равно находится на рекордном уровне: в октябре 2024 года объем достиг 13,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, объем добычи в Саудовской Аравии и в России последний месяц колебался вокруг отметки 9 миллионов баррелей в сутки.
С ним согласен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он ожидает, что Трамп издаст серию указов, которые в том числе выведут США из Парижского соглашения по климату и урежут поддержку ВИЭ. "Что еще он может сделать? Выделить земли, разрешить бурить на каких-то дополнительных землях", - добавил эксперт, уточнив, что это скажется на объемах добычи только в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Юшков предполагает, что при Трампе в США сократятся сроки рассмотрения заявок на выдачу новых лицензий на бурение в разных районах страны.
 
ЭкономикаСШАМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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