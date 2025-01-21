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Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ
Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T00:42+0300
2025-01-21T00:42+0300
2025-01-21T00:42+0300
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саудовская аравия
дональд трамп
игорь юшков
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп в инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции.
"Трамп объявил принцип "Бури, детка, бури". В переводе с политтехнологического это означает, что в США будут существенно смягчены требования для нефтяных компаний, которые захотят арендовать федеральные земли для проведения буровых работ и последующей добычи нефти", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Если в период первого срока Трампа (2017-2020 годы) средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1,621 миллиона акров в год, то в первые три года президентства Байдена (2021-2023 годы) этот показатель снизился до 139 тысяч акров в год, отметил эксперт.
По мнению Родионова, сейчас "этот показатель скакнет вверх и вместе с тем увеличится добыча нефти". Однако, несмотря на введенные Байденом ограничения, добыча нефти в США все равно находится на рекордном уровне: в октябре 2024 года объем достиг 13,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, объем добычи в Саудовской Аравии и в России последний месяц колебался вокруг отметки 9 миллионов баррелей в сутки.
С ним согласен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он ожидает, что Трамп издаст серию указов, которые в том числе выведут США из Парижского соглашения по климату и урежут поддержку ВИЭ. "Что еще он может сделать? Выделить земли, разрешить бурить на каких-то дополнительных землях", - добавил эксперт, уточнив, что это скажется на объемах добычи только в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Юшков предполагает, что при Трампе в США сократятся сроки рассмотрения заявок на выдачу новых лицензий на бурение в разных районах страны.
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сша, москва, саудовская аравия, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, США, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперты оценили планы Трампа упростить правила проведения буровых работ
Эксперты: Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в США
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп намерен упростить правила проведения буровых работ в стране, что, в частности, приведет к росту добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп в инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции.
"Трамп объявил принцип "Бури, детка, бури". В переводе с политтехнологического это означает, что в США будут существенно смягчены требования для нефтяных компаний, которые захотят арендовать федеральные земли для проведения буровых работ и последующей добычи нефти", - считает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Если в период первого срока Трампа (2017-2020 годы) средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1,621 миллиона акров в год, то в первые три года президентства Байдена (2021-2023 годы) этот показатель снизился до 139 тысяч акров в год, отметил эксперт.
По мнению Родионова, сейчас "этот показатель скакнет вверх и вместе с тем увеличится добыча нефти". Однако, несмотря на введенные Байденом ограничения, добыча нефти в США все равно находится на рекордном уровне: в октябре 2024 года объем достиг 13,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, объем добычи в Саудовской Аравии и в России последний месяц колебался вокруг отметки 9 миллионов баррелей в сутки.
С ним согласен и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он ожидает, что Трамп издаст серию указов, которые в том числе выведут США из Парижского соглашения по климату и урежут поддержку ВИЭ. "Что еще он может сделать? Выделить земли, разрешить бурить на каких-то дополнительных землях", - добавил эксперт, уточнив, что это скажется на объемах добычи только в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Юшков предполагает, что при Трампе в США сократятся сроки рассмотрения заявок на выдачу новых лицензий на бурение в разных районах страны.